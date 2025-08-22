Fitch, ABD'nin Kredi Notunu 'AA+' Olarak Teyit Etti — Görünüm Durağan

Fitch, ABD'nin Kredi Notunu 'AA+' Olarak Teyit Etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AA+" olarak teyit etti ve not görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Fitch'in Değerlendirmesi

Açıklamada, ABD'nin büyük ekonomisi, yüksek kişi başına geliri, dinamik iş ortamı ve finansman esnekliği gibi olumlu unsurların notu desteklediği belirtildi. Ancak kurum, yüksek mali açıklar, önemli faiz yükü ve yüksek ve artan kamu borç seviyelerinin notu sınırladığına dikkat çekti.

Bütçe, Gümrük Vergileri ve Borç Görünümü

Fitch, genel hükümet açığının 2024'te yüzde 7,7 olarak gerçekleştiğini, gelirlerdeki artışla 2025'te yüzde 6,9'a gerileyeceğini tahmin ediyor. Ancak kurum, açığın 2026'da yüzde 7,8 ve 2027'de yüzde 7,9'a yükselmesinin beklendiğini vurguladı.

Açıklamada, 2024 sonu itibarıyla ABD'nin borcunun GSYH'ye oranının yüzde 114,5 olduğu ve bunun 2027 sonunda yüzde 124'e ulaşmasının öngörüldüğü ifade edildi. Fitch, orta vadede borç eğiliminin yukarı yönlü olmasının ülkenin ekonomik şoklara karşı kırılganlığını artırdığını belirtti.

Gümrük vergilerine ilişkin olarak kurum, 2024'te yürürlükteki gümrük vergisi oranının yıl sonunda yüzde 2,3 iken ağustos itibarıyla yüzde 16'ya yükseldiğine işaret etti ve gümrük vergisi gelirlerinin bu yıl 77 milyar dolardan 250 milyar dolara çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Politika Gelişmeleri ve Riskler

Açıklamada, önemli politika girişimlerinin hız kazandığına dikkat çekilerek, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin vergi indirimleri, daha yüksek gümrük vergileri, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesinin artırılması ve federal düzenlemelerin azaltılması gibi politikaları uygulamaya başladığı anımsatıldı.

Kurum ayrıca, yönetimin Fed Başkanı Jerome Powell'ı sık sık eleştirmesinin ve Çalışma İstatistikleri Bürosu başkanının görevden ayrılışının, ekonomik veriler ve para politikasına müdahale edilebileceğine dair endişeleri artırdığını kaydetti.

Büyüme ve Enflasyon Beklentileri

Fitch, yüksek gümrük vergileri, hükümetin harcama kesintileri, daha sıkı sınır kontrolleri ve politika belirsizliklerinin tüketici harcamalarını ve iş yatırımlarını yavaşlattığını belirtti. Buna göre ABD ekonomisinin yıllık ortalama büyümesi 2024'te yüzde 2,8 iken 2025'te yüzde 1,5'e yavaşlayacak.

Kurum, politik belirsizlik, yükselen enflasyon riski, faizlerin uzun süre yüksek kalması ve iş piyasasındaki zayıflamanın 2026'da da büyümeyi yüzde 1,5 seviyesinde tutacağını; 2027'de ise büyümenin yüzde 2,1'e yükseleceğini öngördü.

Enflasyon tarafında Fitch, yılın geri kalanında mal fiyatlarındaki artışla birlikte aralıkta yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 3,8'e yükselmesinin beklendiğini belirtti. Gümrük vergilerinin çekirdek mal fiyatlarında artışa neden olduğuna dair sınırlı kanıt bulunduğu kaydedildi.

Para Politikası Beklentileri

Gümrük vergisi artışlarından kaynaklanan enflasyonist baskılar ve bazı orta vadeli enflasyon beklentilerindeki yükseliş nedeniyle Fitch, Fed'in faiz indirimleri konusunda temkinli davranmayı sürdüreceğini öngörüyor. Kurum, bu yıl 25 baz puanlık bir faiz indirimi, 2026'da ise üç faiz indirimi bekliyor.

Fitch'in değerlendirmesi, ABD'nin güçlü finansman esnekliği ve doların küresel rezerv para birimi olmasının avantajlarını not ederken; artan borç seviyesi ve bütçe açıklarının orta vadede sürdürülebilirlik açısından önemli bir risk oluşturduğunu vurguluyor.