Fitch: ABD Tarife Uygulamaları Küresel Otomotiv Sektörüne Olumsuz Etkiliyor

Fitch Ratings'den Önemli Uyarılar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin otomobil ithalatına uyguladığı %25'lik gümrük vergisinin fiyatları artıracağı ve talep üzerinde olumsuz baskı yaratacağını açıkladı. Kuruluşun verdiği bilgilere göre, otomobil ve parça üreticilerine yönelik kredi etkileri genel olarak olumsuz biçimde seyrediyor ancak bu etki, üreticiye göre değişkenlik gösteriyor.

Tarifelerin Küresel Etkileri

Fitch, ABD'nin ithal otomobillere ve bazı otomobil parçalarına yönelik tarifelerinin küresel otomobil üreticileri üzerinde olumsuz ve eşit olmayan etkiler yarattığını belirtti. Açıklamaya göre, ABD'nin hafif araç pazarı hacim olarak yaklaşık yarısının ithalatla karşılandığı ve bu alanda Meksika en büyük yabancı tedarikçi konumunda.

Araçlar Üzerindeki Son Etkiler

Meksika'nın yanı sıra, Güney Kore, Japonya, Kanada ve Almanya da önemli tedarikçiler arasında yer alıyor. Fitch'in değerlendirmesine göre, son tarife duyurularının, Japonya, Güney Kore ve Almanya'da üretilen araçları ABD'ye satan otomobil üreticileri için en olumsuz etkilerin görülmesine yol açacağı ifade edildi. Öte yandan, ABD, Kanada ve Meksika'da geniş üretim ağına sahip otomobil üreticileri için ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında tanınan ilk muafiyetlerin geçici bir rahatlama sağlasa da, yaşanacak bazı maliyet artışlarının sürecin seyrini değiştirebileceği ağır basıyor.

Fiyat Artışları ve Tüketici Güveni

Otomobil üreticilerinin genel olarak fiyatlarını artırmaları bekleniyor; ancak tarifelerin marka ve model bazında farklı etkileri olabileceği belirtiliyor. Bazı üreticilerin, %25'lik tarifeleri aşmak adına fiyatları yeterince yükseltme konusunda zorluk çekebileceği; bu durumun ise ürün üretim ve satış planlarında acı verici ayarlamalar gerektirebileceği kaydedildi. Ayrıca, daha yüksek otomobil fiyatlarının tüketici güvenini zayıflatabileceği ve bu durumun satışlar üzerinde baskı oluşturacağı ifade ediliyor.

İthalden Yerli Üretime Kayış

Fitch, tarifelerin talebi ithal araçlardan ABD yapımı araçlara kaydırabileceğine ve bunun Ford gibi üreticilere fayda sağlayabileceğine de dikkat çekti. Otomobil parçalarına yönelik tarifelerin etkisinin ise tedarik zincirinin karmaşıklığı nedeniyle daha belirsiz olduğunun altı çizildi.

Üretim Ayarlama İmkanları

Fitch'in açıklamalarına göre, General Motors gibi otomobil üreticilerinin kısa vadede tarife etkilerini en aza indirmek için üretimlerini ayarlama konusunda biraz alanları bulunuyor.