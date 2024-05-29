Fitch Ratings, Türkiye’ye dair yıl sonu enflasyon tahminini paylaştı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bugün yayınlamış olduğu raporda, Türkiye’nin yıl sonu enflasyon rakamları ile ilgili görüşlerini ve tahminlerini paylaştı. Türkiye’de uygulanan sıkı para politikasına dikkat çeken kuruluş, enflasyonun yılın ikinci yarısında yavaşlayacağını ve yıl sonunda yüzde 40’a ulaşacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Fitch’in yayınlamış olduğu raporda, Mart’ta yapılan yerel seçimler sonrasında uygulanan sıkı para politikası nedeniyle büyümenin 2024 yılı için yüzde 2.8’e düşmesinin, 2025’te ise büyümenin yüzde 3 olmasının beklendiği ifade edildi.

Raporda, enflasyon nedeniyle uygulanan sıkı para politikalarına bağlı olarak, belediyelerde planlanan yatırımların da orta vadede azalacağı dile getirildi.