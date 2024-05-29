Bist 100
10.479,16 1%
DOLAR
32,31 0,13%
EURO
34,95 0,19%
ALTIN
2.414,67 0,22%

Fitch Ratings, Türkiye’ye dair yıl sonu enflasyon tahminini paylaştı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bugünkü raporunda Türkiye’ye dair yıl sonu enflasyon tahminlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.05.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 16:10
Fitch Ratings, Türkiye’ye dair yıl sonu enflasyon tahminini paylaştı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bugün yayınlamış olduğu raporda, Türkiye’nin yıl sonu enflasyon rakamları ile ilgili görüşlerini ve tahminlerini paylaştı. Türkiye’de uygulanan sıkı para politikasına dikkat çeken kuruluş, enflasyonun yılın ikinci yarısında yavaşlayacağını ve yıl sonunda yüzde 40’a ulaşacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Fitch’in yayınlamış olduğu raporda, Mart’ta yapılan yerel seçimler sonrasında uygulanan sıkı para politikası nedeniyle büyümenin 2024 yılı için yüzde 2.8’e düşmesinin, 2025’te ise büyümenin yüzde 3 olmasının beklendiği ifade edildi.

Raporda, enflasyon nedeniyle uygulanan sıkı para politikalarına bağlı olarak, belediyelerde planlanan yatırımların da orta vadede azalacağı dile getirildi.

İLGİLİ HABERLER

Dar gelirliye PTT'den nakit yardımı! 3 şartla bu miktar yüzleri güldürecek

Emekli maaşını Ziraat ATM'sinden çekenler dikkat! 10.000 TL ek ödemeye onay çıktı

O bankanın müşterilerine talih kuşu kondu! 5 dakikada 375 TL geri ödeme alacaklar

Otomobilinde bunu bulundurmayan hapı yuttu! Binlerce lira cezası var

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Hayırlı olsun diyerek duyurdular! Bayram ikramiyesinde 11.495 TL sürprizi!

Çeyrek altın yerine bundan alan para basacak! Kuyumcular çok kazandıran tüyoyu verdi

Çamaşır suyunu çöpe attıracak küf temizleme tekniği! Ev hanımları bile bunu bilmiyor

Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara 500 TL ödenecek! Az önce duyuru geldi

Emekli maaşını Ziraat ATM'sinden çekenler dikkat! 10.000 TL ek ödemeye onay çıktı

Meclis onay mührünü bastı! Emeklilere tek seferlik 20.000 TL nakit ödeme!

Dar gelirliye PTT'den nakit yardımı! 3 şartla bu miktar yüzleri güldürecek

O bankanın müşterilerine talih kuşu kondu! 5 dakikada 375 TL geri ödeme alacaklar

Emekli maaşlarına yapılacak zam sızdırıldı! Bu oranı kimse beklemiyordu

Tam da bayram arifesinde emekliye çifte müjde! İki ödeme aynı anda gelebilir

Otomobilinde bunu bulundurmayan hapı yuttu! Binlerce lira cezası var

Onlarca ürün büyük indirime girdi! A101 29 Mayıs aktüel ürünleri açıklandı