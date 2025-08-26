FKB: Banka dışı finans sektöründe işlem hacmi yılın ilk yarısında %89 arttı

FKB: Banka dışı finans sektöründe işlem hacmi yılın ilk yarısında yüzde 89 arttı

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından açıklanan 2025'in ikinci çeyreği itibarıyla 6 aylık konsolide verilere göre, FKB'nin temsil ettiği finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman sektörleri güçlü bir büyüme performansı sergiledi.

Toplamda, FKB'nin temsil ettiği 5 sektörde işlem hacmi 1 trilyon 567 milyar lira, aktif toplam 1 trilyon 296 milyar lira, özkaynak büyüklüğü 255 milyar lira ve müşteri sayısı 6,3 milyon olarak gerçekleşti.

Sektör bazlı veriler

Ali Emre Ballı, FKB çatısı altındaki sektörlerin geçen yılın aynı dönemine göre mali verilerinde artışlar kaydettiğini belirterek, bankadışı finans sektörü şirketlerinin işlem hacminin yüzde 89, aktif büyüklüğünün yüzde 65 ve özkaynaklarının yüzde 74 büyüdüğünü vurguladı.

Tasarruf finansman: Özkaynaklar yüzde 185 yükselişle 49,5 milyar lira, işlem hacmi yüzde 260 büyümeyle 402,5 milyar lira, aktif büyüklüğü yüzde 263 artışla 173,9 milyar lira olarak kaydedildi.

Faktoring: Sektörün özkaynaklarındaki yüzde 65'lik artış dikkat çekti; özkaynaklar Haziran 2025'te 75,1 milyar lira'ya ulaşırken, işlem hacmi yüzde 63 artışla 850,9 milyar lira oldu.

Finansman: Özkaynaklar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artışla 34,5 milyar lira, aktif büyüklük yüzde 55 artışla 254,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Finansal kiralama: Özkaynaklar yüzde 56 yükselerek yaklaşık 79,5 milyar lira, işlem hacmi yüzde 65 artışla 122,4 milyar lira seviyesine ulaştı.

Varlık yönetim: Aktif büyüklük yüzde 75'lik yükselişle 41,8 milyar lira'yı aşarken, özkaynaklar yüzde 50 artışla 17,2 milyar lira olarak kaydedildi.

FKB Başkanı'nın değerlendirmesi

FKB Başkanı Ali Emre Ballı, temsil ettikleri sektörlerin ekonomiye katma değer sağlama vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ballı ayrıca şu değerlendirmeyi paylaştı: "Finansal sistemin sağlıklı işleyişi ve derinleşmesi için çatımız altında faaliyet gösteren 126 şirketimizin finansmana erişimi kolaylaştırma yönündeki gayretlerinin, kamu otoritesinin hayata geçireceği düzenlemelerle pekişeceğine inanıyoruz. Bu yönde atılacak adımların, sektörlerimizin finansal ekosistem içindeki konumunu ileri taşıyacağına, uluslararası standartlarla uyumlu hale getireceğine ve gelişmiş ekonomilerdeki örneklere yakınlaştıracağına dair inancımız tamdır. İkinci çeyrekte gösterdiğimiz performans, istikrar ve derinleşme odaklı düzenleyici adımlarla daha da güçlenecektir."

Ballı, sektörlerin finansmana erişimi kolaylaştırma yönündeki çabalarının, kamu düzenlemeleriyle desteklenmesi halinde bankadışı finansın konumunun daha da güçleneceğini vurguladı.