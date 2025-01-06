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Fransa, 2025'te Bütçe Açığını Artırmayı Planlıyor

Fransa, 2025'te bütçe açığını GSYH'nin yüzde 5-5,5'ine hedefliyor. Maliye Bakanı Lombard, durumun ciddi olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:29
Fransa, 2025'te Bütçe Açığını Artırmayı Planlıyor

Fransa 2025 İçin Bütçe Açığı Hedefini Açıkladı

Fransa Maliye Bakanı Eric Lombard, ülkedeki bütçe durumunun "ciddi" olduğunu vurgulayarak, 2025'te kamu bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5 ile 5,5 arasında hedeflendiğini belirtti.

Bakan Lombard, Fransız Inter radyosuna yaptığı açıklamalarda, kamu bütçe açığına dair kaygıları dile getirerek, bu yıl için hedefin GSYH'nin %5 ile %5,5 arasında olduğunu ifade etti.

2024 için bütçe açığının yüzde 6,1 seviyesinde olmasının beklendiğini de ekleyen Lombard, bu yıl 50 milyar avroluk maliyet tasarrufu hedeflediklerini ifade etti.

Büyük Şirketlere Özel Vergi Planları

Bakan, Fransız iş dünyasının kamu bütçesinin henüz hazırlanmadığı konusundaki endişelerini dile getirerek, büyük Fransız şirketlerine özel vergi planlarının sürdüğünü belirtti.

Lombard ayrıca, 2025 bütçesini hazırlamak amacıyla bu hafta farklı siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geleceğini duyurdu.

Siyasi Kriz ve Ekonomik Endişeler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 13 Aralık’ta yeni başbakan olarak atanan François Bayrou, bu yıl için bütçe sunma hedefini şubat ortasına planlıyor. Ancak, Fransa’nın bütçe açığının Avrupa Birliği’nin yüzde 3 hedefinden oldukça yüksek olması dikkat çekiyor.

Geçen yıl ciddi bir siyasi krize neden olan bütçe anlaşmazlığı, ülke genelindeki ekonomik tedirginliği artırıyor. Hükümetin düşmesi üzerine yatırımcılar Fransız varlıklarına yönelik olumsuz bir yaklaşım sergilemeye başladı. Fransız devlet tahvillerine olan talep düşerken, tahvil getirileri de artış gösteriyor.

Macron’un yaz ayına kadar yeni bir "güvensizlik oylaması" ile karşılaşabileceği, Fransız kamuoyunda yaygın bir şekilde tartışılan konular arasında yer alıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notunu 13 Aralık’ta "Aa2"den "Aa3"e düşürmüştü. Ayrıca, Fransa Merkez Bankası da 17 Aralık’ta ülke ekonomisi için büyüme tahminlerini iç siyasi kriz ile küresel belirsizlikler nedeniyle yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a çekti.

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