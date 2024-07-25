Fuzul Topraktan, Başakşehir Ayazma Projesindeki Arsaların Tamamını Satışa Sundular

Fuzul Topraktan'ın Başakşehir Ayazma Projesindeki Başarı

Fuzul Topraktan, Başakşehir Ayazma projesi kapsamındaki 156 konuta denk arsa oranını tamamen satışa sundu. Genel Müdür Aydın Özkan, projenin bölgede yüksek katma değer sunduğunu belirtti.

Projenin Detayları ve Satış Süreci

Planlanan projede, 62 ila 180 metrekare arasında değişen dairelerin arsa oranları, yatırımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. İki gün süren lansmanın ardından arsa oranlarının tamamı satıldı. Şirket, 24 aya varan vade seçenekleriyle uygun bir ödeme planı sundu.

Yatırım Fırsatları

Proje, toplamda 7 bin 117,92 metrekare alan üzerinde inşa edilecek ve 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri sunacak. Yatırımcılar, 1 milyon 650 bin liradan başlayan fiyatlarla arsa oranı yatırımında bulunabilecekler.

Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi

Yatırımcılar, arsa oranı yatırımının ardından inşaat maliyetini taksitlerle ödeyerek konut sahibi olabilecek. Aydın Özkan, "Müşterilerimize sunduğumuz kaliteli yaşam alanları ve güvenilir yatırımlar, bu başarının temel taşlarıdır" şeklinde konuştu.

Projenin Lokasyonu

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın karşısında yer alacak projeye, Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi ile Mall Of İstanbul AVM gibi önemli lokasyonlara sadece 5 dakikalık mesafede ulaşılabilecek. Özkan, "Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını görüyoruz ve bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.