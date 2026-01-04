Gaziantep 2025'te 10 milyar 145 milyon 26 bin dolarlık ihracatla 6. sırada

GSO Başkanı Ünverdi'nin değerlendirmesi

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'ten 2025 yılında 10 milyar 145 milyon 26 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ünverdi, yılın son ayında ise Gaziantep’ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 oranında artışla 977 milyon 928 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

Küresel piyasalarda ve ülke ekonomisinde yaşanan daralmaya rağmen Gaziantep’in büyük bir özveriyle üretim, ihracat ve istihdama devam ettiğini dile getiren Ünverdi, "Bu rakamlara ulaşılmasını sağlayan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni yılın kazançlı, bereketli ve her anlamda şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Gaziantep’in hem yıllık hem aylık dönemde en fazla ihracat yapan 6’ncı il konumunda olduğunu dile getiren Ünverdi, 2025 yılında ihracatı savaşlar ve krizlerin gölgesinde devam ettirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl küresel riskler olağanüstü seviyelere ulaşırken talep daralması ile karşı karşıya kaldık. Bununla birlikte iç piyasa koşullarında sıkılaştırmanın etkisiyle nakit akışı ve finansman maliyetleri özellikle üreticilerimizi çok zorladı. Dezenflasyon sürecinin devamında olumlu bir gelişme olarak, Merkez Bankası (MB) kararlarında kendisini gösterdi. Merkez Bankası yıl sonundaki son üç kararında üst üste 3 defa faiz indirimine gitti. 2026 yılında da toparlanma için reel sektör olarak faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyoruz. Daha rekabetçi olabilmemiz için de hammadde ve girdi maliyetlerindeki artışlara yönelik tedbirlerin alınması, ihracatçının daha fazla desteklenmesi ve ticaret yapan kesimi rahatlatacak şekilde yapısal reformların hayata geçirilmesini çok önemli buluyoruz."

Gaziantep Sanayi Odası olarak sürdürülebilir sanayinin tüm unsurlarını Gaziantep sanayisine adapte etmek için çalışmayı sürdüreceklerinin altını çizen Ünverdi, projelerini ve hedeflerini şöyle sıraladı:

"Şehrimiz sanayisinin teknoloji ve buna bağlı olarak katma değerli üretime geçişini sağlamak, şehrimizin ihracat birim değerlerini artırmak ve çevreye duyarlı üretimle yeni dünyaya entegre olabilmesi bizim en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda, ASELSAN ile yapmış olduğumuz iş birliği ile şehrimizde kuracağımız İleri Teknoloji Merkezi, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Yeterlilik Merkezi, Gaziantep Model Fabrika, Yeni Nesil Sanayici Platformu, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu, Ticaret Elçileri Projesi, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Odamız ve Gaziantep Üniversitesi ile yürütmüş olduğumuz ‘Güç Gençte, Gelecek Gaziantep’te’ projesi, İhracat Akademisi, kümelenme ve Ur-Ge projeleri ile yıl içinde gerçekleştireceğimiz yeni çalışmalarımızla sanayimizi geleceğe hazırlayacağız. 2026 yılı mottomuzu, "Sanayide Yapay Zeka" olarak belirlemiştik, bu doğrultuda yapay zekanın, dijitalleşmenin, verimliliğin arttığı bir dönüşüm için tüm yenilikçi adımları atmaya ve ihracatımızı geliştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

