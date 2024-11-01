Gaziantep Enerji Zirvesi'nde Dışa Bağımlılık ve Yenilenebilir Enerji Vurgusu

Bakan Bayraktar Gaziantep Enerji Zirvesi'nde Önemli Açıklamalar Yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gaziantep Sanayi Odası'nda düzenlenen Gaziantep Enerji Zirvesi'nde konuştu. Bayraktar, Türkiye’nin enerji politikasının öncelikli gayesinin dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu dile getirdi.

Enerji Dönüşümü ve Yerli Kaynak Vurgusu

Dünyada enerji alanında yaşanan büyük dönüşümden bahseden Bayraktar, Türkiye'yi bu sürece hazırlamak için önemli adımlar attıklarını ifade etti. Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarının artışına dikkat çeken Bakan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonunda, tam bağımsız bir ülke olmalıyız. Bizim enerji politikamızın merkezinde dışa bağımlılığı azaltmak var. Türkiye, iklim değişikliği ile de mücadele eden bir ülke olma özelliğini taşıyor. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum seviyede kullanmamız gerekiyor."

Bayraktar, İstanbul'da gerçekleştirilen uluslararası toplantıda Türkiye'nin 2035 enerjisi vizyonunu tanıttıklarını ve bu programın iddialı olduğunu belirtti. Gelecek 11 yıl içinde ülkenin kurulu gücünü yaklaşık dört kat artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yatırımcıların Karşılaştığı Zorluklar

Bakan, yatırımcıların karşılaştığı zorluklara da değindi ve bu sorunları aşmak için yeni düzenlemeler geliştirdiklerini kaydetti. Rüzgar santrali inşa süresinin dört yıla kadar uzayabildiğine işaret eden Bayraktar, bu süreci 1,5-2 yıla düşürmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Diğer Konuşmacıların Görüşleri

Programda söz alan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, dünyanın en büyük adaletsizliklerinin enerji mücadeleleri üzerinden yaşandığını belirtti. Avrupa Birliği'nin 2050 yılına kadar 'karbon-nötr ilk kıta' olma hedefi koyduğunu ve 2030 itibarıyla yenilenebilir enerji tüketiminde en az %42,5 artış öngördüğünü aktardı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de Gaziantep'in yenilenebilir enerji yatırımlarındaki gelişmelere dikkat çekerken, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kentin sanayi ve istihdam alanındaki büyümesine vurgu yaptılar. Şahin, "Her geçen gün enerjiye daha fazla ihtiyaç duyuyoruz," şeklinde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gaziantep Sanayi Odası'nda düzenlenen Gaziantep Enerji Zirvesi'ne katılarak, konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gaziantep Sanayi Odası'nda düzenlenen Gaziantep Enerji Zirvesi'ne katılarak, konuşma yaptı.