Gaziantep İslahiye'de sofralık kırmızı biber hasadı başladı

Yayın Tarihi: 22.08.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 14:40
Türkiye'nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden İslahiye'de üreticiler hasat mesaisine başladı.

Tarla ziyaretleri ve üretici açıklamaları

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, ilçeye bağlı Çubuk ve Karakaya mahallelerindeki hasada katıldı. Erdoğan, İslahiye biberinin kokusu, aroması, kalitesi ve lezzetiyle diğer bölgelerde yetişen ürünlerden farklı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, hasat sezonunun bereketli olmasını dileyerek, bölgede 27 bin dekar alanda kırmızı biber üretimi yapıldığını, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle verimde yüzde 20 oranında düşüş yaşandığını, toplamda ise 43 bin 200 ton rekolte beklendiğini söyledi.

Üretici Ali Öztürk ise bölge çiftçilerinden ürün alıp işleyen tesis sahiplerinden, çiftçiyi destekleyecek bir fiyat açıklaması yapmalarını talep etti.

