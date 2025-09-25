Gaziantep'te E-İhracat Zirvesi: GAİB, Dijital Dönüşümü Vurguladı

Gaziantep'te, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ev sahipliğinde "E-İhracat Zirvesi" organize edildi.

Açılış Konuşması

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bir otelde düzenlenen programın açılışında, zirvede ticarette dijital dönüşümün önemini anlatmaya çalışacaklarını söyledi.

"Teknolojiyi doğru kullanırsak bizi ve işimizi en iyi noktaya taşır ancak yanlış kullanırsak bizim için bir facia ve kaosa dönüşebilir."

Kileci, dünyada alışkanlıkların ve ticaret anlayışının değiştiğine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünün doğruları bugün yanlış haline gelebiliyor. Dün asla olmaz dediğimiz şeyler, bugün hayatımızın merkezine oturan konular arasına girdi. Bu nedenle değişime ve dönüşüme ayak uyduralım, bu süreci doğru yönetelim."

Program Akışı

Zirve, sunumlar, firma görüşmeleri ve çeşitli panellerle gün boyu devam edecek.

Gaziantep'te, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ev sahipliğinde "E-İhracat Zirvesi" organize edildi. Bir otelde düzenlenen programa, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci (önde sağda) de katıldı.