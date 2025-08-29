DOLAR
Gazprom: Çin'e Doğal Gaz Sevkiyatında Yüzde 28,3 Artış

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, yaz dönemi rekoru ve Çin'e yılın 8 ayında gaz sevkiyatının yüzde 28,3 arttığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:13
Başkan Aleksey Miller'dan yaz dönemi ve dış pazar değerlendirmesi

Rus enerji şirketi Gazpromun Başkanı Aleksey Miller, yaz döneminde iç piyasa doğal gaz tedarikinde rekor kırıldığını duyurdu. Miller, 27 Ağustos tarihinde iç piyasaya 719,1 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Rus doğal gaz endüstrisinin tarihinde böyle bir şey hiç yaşanmadı. Gazprom'un tarihinde böyle bir şey hiç olmamıştı. Yeni bir yaz rekoru kırıldı." ifadelerini kullandı.

Miller, dış piyasalara yönelik çalışmalara da devam ettiklerini vurgulayarak, bu yılın 8 ayında Çin'e yapılan gaz tedarikinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,3 arttığını açıkladı. Miller, "Sözleşmeden doğan yükümlülüklerimize uygun ve hatta daha da fazlasını tedarik ediyoruz." diye ekledi.

Avrupa'daki pazar payının, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle küçüldüğünü kaydeden şirket, enerji kaybını telafi etmek amacıyla Asya ülkeleriyle işbirliğini güçlendirme yönünde adımlar atıyor.

Şirketten 30 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Sibirya'nın Gücü Boru Hattı'ndan ilk 100 milyar metreküp doğal gaz sevkinin gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Gazprom ayrıca, yılda 50 milyar metreküp kapasite ile Moğolistan üzerinden Çin'e gaz taşıması planlanan Sibirya'nın Gücü 2 projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

