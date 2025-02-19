Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Gerekli Maliyet: 53,2 Milyar Dolar

Dünya Bankası, AB ve BM'nin raporu Gazze'nin yeniden inşasının maliyetinin 53,2 milyar dolar olduğunu ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 01:18
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 01:18
Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Gerekli Maliyet: 53,2 Milyar Dolar

Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Gereken Maliyet: 53,2 Milyar Dolar

Dünya Bankası, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki çatışmaların ardından yeniden inşa sürecinin maliyetinin 53,2 milyar dolar olacağını açıkladı. Hazırlanan "Gazze ve Batı Şeria Ara Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi" raporu, Filistin ekonomisindeki hasarları ve kayıpları detaylı bir şekilde ele alıyor.

Fiziksel Hasar ve Ekonomik Kayıplar

Rapora göre, Gazze'deki çatışmaların yarattığı fiziksel zarar 29,9 milyar dolar olarak tahmin edilirken, ekonomik kayıplar 19,1 milyar dolara ulaşıyor. Konut sektörü toplam hasarın %53’ünü oluştururken, ticaret ve sanayi ile birlikte sağlık, su ve ulaşım gibi temel altyapı da ciddi şekilde etkilenmiş durumda.

İnsani Kriz ve Ekonomik Durum

7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen çatışmalar, büyük can kayıplarına ve yerinden edilmelere yol açarak derin bir insani krize neden oldu. Gazze'deki ekonomik üretim neredeyse tamamen durmuş halde ve fiyatlar son bir yıl içinde %300 oranında arttı. Özellikle gıda fiyatlarının %450 yükselmesi dikkat çekici.

Gelecek Yılı Bekleyen Tehlikeler

Raporda, Gazze ekonomisinin 2024'te %83 oranında daralmasının beklendiği vurgulanarak, bu durumun Filistin topraklarının %40'ına ev sahipliği yapmasına rağmen ekonomiye katkısını %3'e düşüreceği ifade edildi. Batı Şeria'nın da benzer zorluklarla karşı karşıya olduğu ve %16 oranında küçüleceği öngörülüyor.

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