DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 -0,01%
BITCOIN
4.211.311,99 -0,27%

Genç Çiftçi Nagihan Ersan'dan Sürdürülebilir Elma Üretimi Hamlesi

Isparta'da elma üretimi yapan genç çiftçi Nagihan Ersan, ürünlerini kurutarak katma değer sağlamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 12:11
Genç Çiftçi Nagihan Ersan'dan Sürdürülebilir Elma Üretimi Hamlesi

Yeni Nesil Çiftçiler: Elma Üretiminin Geleceği

Isparta'da elma üretimi ve depoculuk yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Nagihan Ersan, sürdürülebilir bir üretim hedefiyle dikkat çekiyor.

Sürdürülebilir Üretim İçin Yol Haritası

Nagihan Ersan, «Üretimimizi daha sürdürülebilir kılmayı hedefliyorum» diyerek, iklim değişikliği ile başa çıkma konusunda kararlılığını vurguladı. Ersan, mevcut üretim ve paketleme süreçlerine meyve kurutma işlemlerini de ekleyerek, ürünlerinin katma değerini artırmayı planlıyor.

Meyve Kurutma ile Katma Değerli Ürünler

Ersan, «Şu an üretim ve paketleme yapıyoruz. Meyve kurutma...» ifadeleriyle bu süreci daha da geliştirerek, ürünlerini pazara sunmayı hedefliyor.

Isparta'nın genç çiftçileri için örnek bir model oluşturacak olan Nagihan Ersan, elma üretiminde yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ersan'ın bu çabaları, sadece kendi üretimini değil, bölgedeki diğer çiftçiler için de ilham verici bir süreç haline dönüştürülebilir.

Isparta'da depoculuk ve elma üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Nagihan Ersan...

Isparta'da depoculuk ve elma üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Nagihan Ersan, Anadolu Ajansının (AA) "Yeni Nesil Çiftçiler" başlıklı dosya haberinin on üçüncü ve son bölümünde çiftçi olma hikayesini ve gelecekten beklentilerini anlattı.

Isparta'da depoculuk ve elma üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Nagihan Ersan...

Isparta'da depoculuk ve elma üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Nagihan Ersan, Anadolu Ajansının (AA) "Yeni Nesil Çiftçiler" başlıklı dosya haberinin on üçüncü ve son bölümünde çiftçi olma hikayesini ve gelecekten beklentilerini anlattı.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM KİT Komisyonu'nda TEMSAN'ın 2021 ve 2022 Raporları Görüşüldü
2
MÜSİAD Karz-ı Hasen 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
3
Uludağ Enerji Zirvesi Bursa'da Başladı: Yenilenebilir Enerji Vurgusu
4
Kapalıçarşı ve Serbest Piyasalardaki Güncel Altın ve Döviz Fiyatları
5
Türkiye'nin Yüksek Teknoloji Atılımı: HIT-30 Teşvik Programı
6
Dacia Duster'ın fiyatı sert çakıldı! ÖTV muafiyetli yeni fiyatı şoke edecek
7
Ümraniye'de Bilim Merkezinin Açılışında Bakan Kacır'dan Vurucu Mesajlar

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!