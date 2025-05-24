Genç Çiftçi Nagihan Ersan'dan Sürdürülebilir Elma Üretimi Hamlesi

Yeni Nesil Çiftçiler: Elma Üretiminin Geleceği

Isparta'da elma üretimi ve depoculuk yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Nagihan Ersan, sürdürülebilir bir üretim hedefiyle dikkat çekiyor.

Sürdürülebilir Üretim İçin Yol Haritası

Nagihan Ersan, «Üretimimizi daha sürdürülebilir kılmayı hedefliyorum» diyerek, iklim değişikliği ile başa çıkma konusunda kararlılığını vurguladı. Ersan, mevcut üretim ve paketleme süreçlerine meyve kurutma işlemlerini de ekleyerek, ürünlerinin katma değerini artırmayı planlıyor.

Meyve Kurutma ile Katma Değerli Ürünler

Ersan, «Şu an üretim ve paketleme yapıyoruz. Meyve kurutma...» ifadeleriyle bu süreci daha da geliştirerek, ürünlerini pazara sunmayı hedefliyor.

Isparta'nın genç çiftçileri için örnek bir model oluşturacak olan Nagihan Ersan, elma üretiminde yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ersan'ın bu çabaları, sadece kendi üretimini değil, bölgedeki diğer çiftçiler için de ilham verici bir süreç haline dönüştürülebilir.

Isparta'da depoculuk ve elma üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Nagihan Ersan, Anadolu Ajansının (AA) "Yeni Nesil Çiftçiler" başlıklı dosya haberinin on üçüncü ve son bölümünde çiftçi olma hikayesini ve gelecekten beklentilerini anlattı.

Isparta'da depoculuk ve elma üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Nagihan Ersan, Anadolu Ajansının (AA) "Yeni Nesil Çiftçiler" başlıklı dosya haberinin on üçüncü ve son bölümünde çiftçi olma hikayesini ve gelecekten beklentilerini anlattı.