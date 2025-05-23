Genç Çiftçiler: Arıcılıkta Aracısız Satış Hedefi

Yeni Nesil Çiftçiler: Arıcılıkta Aracısız Satış İstiyor

Muğla'nın genç çiftçilerinden Ali Aydın, arıcılık ve narenciye üretimi alanlarında yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi olan Aydın, sahip olduğu işletmeyi geliştirerek ürünlerini aracısız bir şekilde satmayı hedefliyor.

Verimlilikte Artış!

Ali Aydın, aldığı tarımsal destekler sayesinde verimliliklerinin artığını ve işine duyduğu sevgisinin daha da güçlendiğini ifade etti. "Aldığımız destek sayesinde verimliliğimiz, işimize olan sevgimiz daha da arttı" diyen Aydın, çiftçilerin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Muğla bölgesinde arıcılığın ve tarımın gelişmesini amaçlayan genç çiftçiler, kendi ürünlerini doğrudan tüketiciye sunarak hem daha fazla kazanç sağlamayı hem de daha kaliteli ürünler üretmeyi planlıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Yeni Nesil Çiftçiler" başlıklı dosya haberinin on ikinci bölümünde Muğla'da arıcılık ve narenciye üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Ali Aydın, çiftçi olma hikayesini ve geleceğe dair beklentilerini anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) "Yeni Nesil Çiftçiler" başlıklı dosya haberinin on ikinci bölümünde Muğla'da arıcılık ve narenciye üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Ali Aydın, çiftçi olma hikayesini ve geleceğe dair beklentilerini anlattı.