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General Motors'tan Elektrikli Araç Bataryaları İçin Büyük Yatırım

GM, elektrikli araç bataryası ham maddeleri için 625 milyon dolarlık yatırım yaparak önemli bir adım atıyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 20:32
General Motors'tan Elektrikli Araç Bataryaları İçin Büyük Yatırım

General Motors'tan Büyük Yatırım Hamlesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Detroit kentinde merkezi bulunan otomotiv devi General Motors (GM), elektrikli araç bataryası ham maddelerini çıkarma amacıyla önemli bir yatırıma imza atıyor.

Yeni Ortaklık ile Yatırım

GM, Kanada merkezli Lithium Americas ile ortak bir girişim kurmak üzere toplam 625 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bu yatırım, Nevada'da bulunan Thacker Pass lityum madeninin finansmanını ve geliştirilmesini kapsıyor. Ortaklığın Detayları

Açıklamaya göre, bu ortak girişimde Lithium Americas, Thacker Pass'ı yönetirken yüzde 62 hisseye sahip olacak. GM ise bu projede yüzde 38 oranında hisseye sahip olacak ve gerekli nakit ile krediyi sağlayacak.

Stratejik Önem

Bu yatırımın amacı, ABD'de kritik mineraller için yerel bir tedarik zinciri oluşturmak olarak belirtiliyor. Elektrikli ve hibrit araç üretiminin hız kazandığı bu dönemde, ABD, batarya ham maddeleri için Çin'e bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Ayrıca, elektrikli araçlar için sağlanan federal teşviklerin uygulanabilmesi için kritik minerallerin belirli oranlarda yerel kaynaklardan temin edilmesi gerekmektedir.

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