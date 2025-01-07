Getty Images ve Shutterstock Birleşerek Yeni Bir Dev Oluşturuyor

Görsel İçerik Sektöründe Tarihi Bir Birleşme

Görsel içerik alanında öne çıkan Getty Images ve Shutterstock, güçlerini birleştirerek sektörde dev bir şirket oluşturma yolunda önemli bir adım attı. Yapılan ortak açıklamalara göre, yeni şirketin adı Getty Images Holdings olacak ve yaklaşık 3,7 milyar dolar değerinde işletme profiline sahip olacak. Birleşik şirket, New York borsası'nda GETY sembolü ile işlem görecek.

Yeni Şirketle Daha Zengin İçerik Sunumu

Getty Images ve Shutterstock'un birleşimi, müşterilere daha geniş ve derin bir içerik kütüphanesi sunmayı hedefliyor. Yapılan açıklamada, birleşik finansal profilinin hızlı gelişen pazarda ürün yatırımı ve yenilik için daha fazla kapasite sağlaması bekleniyor.

Yönetim Yapısı ve Gelecek Vizyonu

Bildirilenlerin arasında, Getty Images CEO'su Craig Peters'ın birleşik şirketin CEO'su olacağı bilgisi yer alıyor. Ayrıca, şirketin yönetim kurulunda Getty'nin belirleyeceği 6 ve Shutterstock'un belirleyeceği 4 yönetici ile toplamda 10 üye yer alacak.

Yönetici Değerlendirmeleri

Peters, birleşmenin birçok fırsat sunduğunu vurgulayarak, "Sektörler arasında görsel içeriğe olan talebin hızla artmasıyla birlikte, bu birleşmenin tam zamanıydı" dedi. Shutterstock CEO'su Paul Hennessy ise, birleşmenin yarattığı fırsatların kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, "Görsel kütüphanemizi genişletmek ve farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir avantaj elde ettik" ifadelerini kullandı.