Giresun'da 3 Hastalıktan Ari İşletmeye Sağlık Sertifikası ve Destek

Giresun'da üç hayvancılık işletmesine Hastalıktan Ari Sağlık Sertifikası ve destek

Uygulama ve hedefler

Giresun'da, Hastalıktan Ari İşletmeler için Sağlık Sertifikası verilen üç hayvancılık tesisine destek sağlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ensar Yılmaz, AA muhabirine, Bakanlığın 2024-2028 Hayvancılık Yol Haritası kapsamında yer alan Hastalıktan Ari İşletme Sayısının Artırılması Eylem Planı ile sürdürülebilir, verimli ve kaliteli hayvansal üretimin amaçlandığını söyledi.

Yılmaz, hastalıktan ari işletmelerde karantina ünitesi bulunduğunu, hayvanların kayıt altına alındığını ve asgari teknik ile hijyenik şartların sağlandığını belirterek, söz konusu işletmelerde şap, tüberküloz ve bruselloz taşımayan hayvanların barındırıldığını vurguladı. Bu tür işletmelerin sayısının artmasının, zoonoz karakterli tüberküloz ve bruselloz ile etkin mücadele, kaliteli damızlık üretimi ve sağlıklı süt temini açısından önem taşıdığını aktardı.

Destekler ve teşvikler

Yılmaz, Giresun'daki üç büyükbaş işletmeye verilen sertifikaların sayısını artırmak için eğitim ve yayım faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirtti. Ari işletmelere bakanlık tarafından sağlanan teşvikler arasında nakdi destekler de bulunuyor. 2024 yılı itibarıyla ari işletmelerde doğan dişi buzağılara, temel buzağı desteğine ek olarak 4 bin lira ilave destek sağlanıyor.

Karşılaştırmalı örneklere göre, ari olmayan ve 20 başın altında hayvanı bulunan genç veya kadın çiftçiye ait işletmede doğan buzağı için asgari 2 bin 700 lira nakdi destek verilirken; aynı şartlara sahip ari işletmede doğan bir buzağı için ise asgari 6 bin 700 lira nakdi destek sağlanmaktadır.

Hastalıktan ari işletmeler ve yeni başvuru yapacak işletmelere yönelik olarak Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan yatırım kredileri için ek faiz indirimi uygulanıyor; yatırım ve işletme kredisi kullanan işletmelere ise yüzde 70 faiz indirimi sağlanıyor.

Altyapı modernizasyonu ve ekipman desteği de program kapsamına alındı. IPARD ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programları kapsamında ari işletmelere öncelik verilerek, süt sağım makinası, soğutma tankı gibi ekipman yatırımlarına hibe desteği sağlanıyor; ayrıca damızlık hayvan ithalatı için de destek imkânı bulunuyor.

Hastalıktan Ari İşletmeler için Sağlık Sertifikası alan işletmeler arasında Derya Bekdemir'in Hisargeriş köyü'ndeki tesisi de yer alıyor. Bekdemir, ari işletmelere verilen ekipman desteği sayesinde günlük süt üretiminin 70 litreden 120 litrenin üzerine çıktığını belirterek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.