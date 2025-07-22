Giresun'da Çakıldak Fındık Projesi: Yeni Çeşitler Yolda

Giresun'da Çakıldak Fındık'ın Geleceği Aydınlanıyor

Giresun'da Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) tarafından yürütülen projede, Çakıldak fındık türünden verimli ve geç yapraklanan yeni çeşitler elde edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, Türkiye fındık üretiminde önemli bir yere sahip.

FAE Müdürü Bilgen'den Açıklamalar

FAE Müdürü Yusuf Bilgen, Türkiye'de mevcut 23 fındık çeşidinden 22'sinin kurumları tarafından geliştirildiğini belirtti. Projenin, 2015 yılında başladığını ve uzun vadeli bir araştırma süreci gerektirdiğini söyledi.

İncelemeler ve Belirlenen Klonlar

Bilgen, Ordu'nun çeşitli ilçelerinde 5 yıl boyunca yapılan incelemeler sonucunda 18 farklı çakıldak fındık klonu tespit edildiğini açıkladı. Bu klonların çoğaltılması işlemi tamamlandı ve 2023 sonbaharında FAE deneme parsellerine aktarılmaya başlandı.

Verim Üzerine Araştırmalar

Toplam 135 çakıldak bitkisi üzerinde gerçekleştirilen araştırmalarda, genetik olarak farklı verim özellikleri gösteren 18 klon saptandı. 2020-2024 arasında bu klonların tarımsal değerlendirmeleri yapıldı ve 2023 Aralık'ta deneme parsellerine ekim süreci başladı.

Gelecek Vizyonu

Bilgen, bu projenin en önemli hedefinin verimli çeşitlerin geliştirilmesi olduğunu ifade ederek, “Verimli, geç yapraklanan ve meyve kalitesi yüksek çeşitler elde etmek temel amacımızdır.” diyerek projeye dair umut verici açıklamalar yaptı. Ayrıca, 10 yıllık süreçte yapılan izleme çalışmalarıyla meyve ve verim kalitesi yüksek yeni fındık çeşitlerinin ortaya çıkarılacağı vurgulandı.

Fındık Araştırma Enstitüsünce (FAE) sürdürülen proje kapsamında, "Çakıldak fındık" türünden verimli, geç yapraklanan ve kalitesi yüksek yeni çeşit geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Fındık Araştırma Enstitüsünce (FAE) sürdürülen proje kapsamında, "Çakıldak fındık" türünden verimli, geç yapraklanan ve kalitesi yüksek yeni çeşit geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.