Giresun'da Fındık Fiyatları 133-135 Lira Aralığında Seyrediyor

Giresun'da Fındık Fiyatları Stabil Seyrediyor

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatlarının 133-135 lira arasında işlem gördüğünü duyurdu. Bölük, bu bilgiyi AA muhabirine yaptığı açıklamada paylaştı. 2025 yılı itibarıyla fındık fiyatlarının 125 liradan başlamasının ardından son günlerde artış gösterdiğini belirtti.

Fiyatlar Arz Talep Dengesine Göre Şekilleniyor

Yeni haftanın ilk gününde, fındığın serbest piyasada 133-135 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatların arz talep dengesine göre şekillendiğini vurguladı. Ayrıca, önümüzdeki haftalarda pazarı yakından takip etmeye devam edeceklerini ifade etti.