Giresun'da Fındık Fiyatları 137-142 Lira Arasında Değişiyor

Giresun'da fındık fiyatları 137-142 lira aralığında işlem görmekte. Pazardaki fiyatlar arz talep dengesine göre şekilleniyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:10
Giresun'da Fındık Fiyatları 137-142 Lira Arasında Değişiyor

Giresun'da Fındık Fiyatlarındaki Son Durum

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındık fiyatlarının 137-142 lira arasında işlem gördüğünü açıkladı. Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda fındık fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlilik gözlemlendiğini belirtti.

Pazar Fiyatları ve Arz Talep Dengesi

Yeni haftanın ilk gününde, fındığın piyasada randımana göre 137-142 lira arasında işlem gördüğünü ifade eden Bölük, fiyatların serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğini vurguladı.

Bölük, önümüzdeki haftalarda pazarı ve fiyatları yakından takip etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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