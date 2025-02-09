Girişimci Kadın Aydan İşci'nin Havacılıktan Büyükbaş Çiftçiliğine Dönüşü

Aydan İşci'nin Cesur Adımı: Havacılıktan Tarıma Geçiş

34 yaşındaki Aydan İşci, yaklaşık 10 yıl boyunca havayolu şirketlerinin yer hizmetlerinde çalıştıktan sonra, kendi girişimiyle Aydın'ın İncirliova ilçesindeki köyüne dönerek büyükbaş çiftliği kurmaya karar verdi. İşci, 2012 yılında Kırklareli Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun oldu ve İstanbul Atatürk Havalimanı'nda özel bir şirkette yolcu hizmetleri memuru olarak işe başladı. Ancak, metropollerdeki iş yaşamında kendini bulamadı.

Köyüne Dönüş ve Çiftlik Kurma Kararı

2022 yılında mesleğinden istifa eden Aydan İşci, hayvancılığa yönelmek için köyüne geri döndü. Aile desteği ve kendi birikimiyle ilk olarak 10 büyükbaş satın alarak çiftliğini kurdu. Traktör kullanımı, hayvan besleme ve temizlik gibi tüm işlerle kendisi ilgilenen İşci, zorluklarla dolu bir sürece girdi. Ancak, azmi sayesinde üç yıl içinde büyükbaş sayısını 100'e çıkarmayı başardı.

Hedefleri Büyüyor

Aydan İşci, çiftliğini daha da büyütmeyi hedefliyor. Önümüzdeki beş yıl içinde büyükbaş hayvan sayısını 500'e ulaştırmayı planlayan girişimci, süt ve canlı hayvan satışıyla yatırımlarına devam ediyor. İşci, çevresindeki olumsuz görüşlere rağmen kararlılığını koruyarak kendisini ve işini geliştirmeyi başardı.

Bir Kadın Girişimcinin Hikayesi

Aydan İşci, genç girişimci olarak hayvancılığı "zor ama keyifli" bir meslek olarak görüyor. "İzmir'den sonra pandemi ile bu işin bana uygun olmadığına karar verdim," diyen İşci, mesaisine sabah 6'da başladığını belirterek, ilk başta kendisine olumsuz bakanların şimdi takdir ettiğini aktardı.

İlham Olmak

Aydan İşci, kadınların birçok zorluğun üstesinden gelebileceğine inandığını vurgularken, "Şehirden köye dönünce gerçekten başardığıma inanıyorum. Kadınlar kendi işlerini yapsınlar, kimseye muhtaç olmasınlar," dedi. Kendisine başvuranların, başardığı bu süreçle ilgili fikir almaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi. İşci, yaptığı işe saygı duyulmasının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Bir Güç Sembolü

Başarı hikayesiyle çevresinde bir ilham kaynağı haline gelen Aydan İşci, "Köyde böyle bir hayat yaşamak benim için çok önemli. Bir kadın olarak, 50 kiloluk çuvalı kaldırmak büyük bir güç istiyor," diyerek, azim ve kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğini belirtti. Duygu dolu anlarını ve eski mesai arkadaşlarından aldığı tebrik mesajlarını da sıklıkla paylaşıyor. İşci, yoldan geçenlerin kendisini gördüğünde şaşırdıklarını ve zamanla alıştıklarını belirtti.

Metropollerdeki iş yaşamında aradığını bulamayan 34 yaşındaki Aydan İşci, Aydın'ın İncirliova ilçesindeki köyüne dönüp hayvancılığa başladı, kurduğu çiftlikte üç senede 100 büyükbaşa ulaştı.

Metropollerdeki iş yaşamında aradığını bulamayan 34 yaşındaki Aydan İşci, Aydın'ın İncirliova ilçesindeki köyüne dönüp hayvancılığa başladı, kurduğu çiftlikte üç senede 100 büyükbaşa ulaştı.