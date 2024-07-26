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GÖKBEY Helikopteri İngiltere'deki Gösterilerini Tamamladı

TUSAŞ tarafından geliştirilen GÖKBEY, İngiltere'deki dördüncü gösterisini başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 17:37
GÖKBEY Helikopteri İngiltere'deki Gösterilerini Tamamladı

GÖKBEY Helikopteri, Uçuşlarını Tamamladı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen GÖKBEY, İngiltere'deki başarılı dördüncü uçuş gösterisini tamamlayarak tüm etkinliklerini sonlandırdı.

Farnborough Fuarı’ndaki Başarı

Dünyanın en prestijli havacılık etkinliklerinden biri olan Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nın sona erdiği gün, GÖKBEY dördüncü kez havalandı. Bu uçuşla birlikte, fuar kapsamındaki tüm gösterilerini başarıyla gerçekleştirmiş oldu.

Gösteri Günleri

GÖKBEY, fuarın ilk günü 22 Temmuz’da 7 dakikalık bir gösteri ile yurt dışındaki ilk uçuşunu yaptı. Ardından, fuarın ikinci ve üçüncü günlerinde 5’er dakikalık uçuş gösterileri gerçekleştirdi.

Bu başarılı gösterimler, GÖKBEY'in uluslararası alandaki yeteneklerini sergileyerek Türkiye’nin havacılık teknolojisini dünya sahnesine taşıma hedefini pekiştirdi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, İngiltere'deki dördüncü gösterisini yaparak buradaki tüm uçuşlarını tamamladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, İngiltere'deki dördüncü gösterisini yaparak buradaki tüm uçuşlarını tamamladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, İngiltere'deki dördüncü gösterisini yaparak buradaki tüm uçuşlarını tamamladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, İngiltere'deki dördüncü gösterisini yaparak buradaki tüm uçuşlarını tamamladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, İngiltere'deki dördüncü gösterisini yaparak buradaki tüm uçuşlarını tamamladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, İngiltere'deki dördüncü gösterisini yaparak buradaki tüm uçuşlarını tamamladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, İngiltere'deki dördüncü gösterisini yaparak buradaki tüm uçuşlarını tamamladı.

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