Bist 100
10.260,05 0%
DOLAR
32,26 0,01%
EURO
34,7 -0,04%
ALTIN
2.382,46 -0,25%

Gözler Merkez Bankası’nda: Yılın ikinci enflasyon raporu açıklanacak

Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunu yarın (9 Mayıs) açıklayacak. Açıklanacak olan raporla birlikte, üç yıllık enflasyon tahminleri de belli olacak.

Yayın Tarihi: 08.05.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 12:07
Gözler Merkez Bankası’nda: Yılın ikinci enflasyon raporu açıklanacak

Gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na çevrilmiş durumda. Yarın yılın ikinci enflasyon raporunu kamuoyu ile paylaşacak olan Merkez Bankası’nın açıklaması sonrasında üç yıllık enflasyon tahminleri de belli olacak.

Gelen bilgilere göre, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yarın (9 Mayıs) Enflasyon Raporu 2024-II’nin tanıtımı için saat 10.30’da, TCMB İdare Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı yapacak. Toplantı, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın X’teki sosyal medya hesabı üzerinden ve YouTube hesaplarında canlı olarak takip edilebilecek.

İlk olarak Şubat ayında açıklanan enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon tahminleri sabit kalmıştı. Şubat ayından yapılan açıklamada, 2024’ün yıl sonu enflasyon oranı yüzde 36, 2025’in yüzde 14, 2026’nın ise yüzde 9 olarak duyurulmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Evde yarım kilo kıyma varsa deneyin! Kıymadan pratik et döner tarifi

İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

Dolar kurunda deprem etkisi yaratan tahmin! Kıyıda köşede dolar biriktirenler dikkat

Ziraat Bankası 120.000 TL'lik kredi musluğunu açtı! Çalışan çalışmayan fark etmiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Ziraat Bankası 120.000 TL'lik kredi musluğunu açtı! Çalışan çalışmayan fark etmiyor

Türk lirasını buna yatıran paraya para demeyecek! Hatice Kolçak'tan zengin eden formül

İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

Dolar kurunda deprem etkisi yaratan tahmin! Kıyıda köşede dolar biriktirenler dikkat

Evde yarım kilo kıyma varsa deneyin! Kıymadan pratik et döner tarifi

Dolar kurunda yıllar sonra bir ilk! Doları olan döviz bürolarına koşacak

İster prefabrik ister betonarme... 100.000 TL'den az ödeyerek ev sahibi olma yolu devletten!

BİM 10 Mayıs kataloğu iple çekilecek! O ürün sabahın ilk ışıklarında gelecek

Bunu yapanlar 1 lira para ödemeyecek! Ünlü ekonomist muafiyet tüyosu verdi

18-65 yaş arası nakit para arayanlara 100.000 TL! Kamu bankasından kaçmaz kredi fırsatı

İslam Memiş açık açık tarih verdi! O tarihte fiyatı ok gibi fırlayacak

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak