Gözler Merkez Bankası’nda: Yılın ikinci enflasyon raporu açıklanacak

Gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na çevrilmiş durumda. Yarın yılın ikinci enflasyon raporunu kamuoyu ile paylaşacak olan Merkez Bankası’nın açıklaması sonrasında üç yıllık enflasyon tahminleri de belli olacak.

Gelen bilgilere göre, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yarın (9 Mayıs) Enflasyon Raporu 2024-II’nin tanıtımı için saat 10.30’da, TCMB İdare Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı yapacak. Toplantı, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın X’teki sosyal medya hesabı üzerinden ve YouTube hesaplarında canlı olarak takip edilebilecek.

İlk olarak Şubat ayında açıklanan enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon tahminleri sabit kalmıştı. Şubat ayından yapılan açıklamada, 2024’ün yıl sonu enflasyon oranı yüzde 36, 2025’in yüzde 14, 2026’nın ise yüzde 9 olarak duyurulmuştu.