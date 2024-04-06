Gram altın 3.333 TL'yi o tarihte görecek! Gören duyanı kuyumcuya koşturan tahmin

Ekonomist Mert Başaran klasik altın yorumlarına devam ediyor. Başaran, gram altının 3333 TL olacağı tarihi yatırımcılara duyurdu.

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ünlü ekonomist Mert Başaran, altının fiyatına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaparak yatırımcılara yol haritası hazırladı.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKOR

Başaran, gram altının 3 bin 333 TL olacağı tarihi açıklayarak yatırımcıları bu konuda uyardı. Altın fiyatının geleceğe yönelik gelişimi hakkında önemli bilgiler veren Başaran, son dönemde yatırımcıların nasıl bir strateji izlemesi gerektiği konusunda öngörülerde bulundu.

MERKEZ BANKASI VE ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatının son haftalarda rekorlar kırdığını vurgulayan Başaran, merkez bankasının faiz kararlarının altının fiyatını önemli ölçüde etkilediğini belirtti. Uzman, özellikle merkez bankasının faiz kararı sonrası altın fiyatlarında görülen artışın ons altının fiyatındaki düşüşün dolar/TL kuruyla telafi edildiğine dikkat çekti. Gram altında büyük bir düşüş beklenmemeli.

SEÇİM DÖNEMİNDE ALTIN YATIRIMI

Ekonomist Mert Başaran da yatırımcılara seçim dönemine ilişkin önemli tavsiyelerde bulundu. Başaran, seçimden sonra altın yatırımlarının bir ay süreyle durdurulmasını öneriyor. Yatırımcıların bu dönemde altın alırken ve satarken daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

GRAM ALTIN 3 BİN 333 TL

Altının gram fiyatının büyük ihtimalle 3333 TL'ye çıkacağını belirten Başaran, cümlesini şöyle tamamladı:

"Şu an baktığımızda yüzde 40'lık getiri hala var. O yüzde 40'lık getiri de çok mümkün. Yani 3.333 TL olmaması için bir neden göremiyoruz."