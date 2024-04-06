Bist 100
8.945,8 1%
DOLAR
31,96 -0,04%
EURO
34,71 0,19%
ALTIN
2.349,58 -0,08%

Gram altın 3.333 TL'yi o tarihte görecek! Gören duyanı kuyumcuya koşturan tahmin

Ekonomist Mert Başaran altın yatırımcıları uyardı! Gram altının 3 bin 333 TL olacağını belirten Başaran, yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. İşte ayrıntılar.

Yayın Tarihi: 06.04.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 22:11
Gram altın 3.333 TL'yi o tarihte görecek! Gören duyanı kuyumcuya koşturan tahmin

Ekonomist Mert Başaran klasik altın yorumlarına devam ediyor. Başaran, gram altının 3333 TL olacağı tarihi yatırımcılara duyurdu.

altın

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ünlü ekonomist Mert Başaran, altının fiyatına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaparak yatırımcılara yol haritası hazırladı.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKOR

Başaran, gram altının 3 bin 333 TL olacağı tarihi açıklayarak yatırımcıları bu konuda uyardı. Altın fiyatının geleceğe yönelik gelişimi hakkında önemli bilgiler veren Başaran, son dönemde yatırımcıların nasıl bir strateji izlemesi gerektiği konusunda öngörülerde bulundu.

MERKEZ BANKASI VE ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatının son haftalarda rekorlar kırdığını vurgulayan Başaran, merkez bankasının faiz kararlarının altının fiyatını önemli ölçüde etkilediğini belirtti. Uzman, özellikle merkez bankasının faiz kararı sonrası altın fiyatlarında görülen artışın ons altının fiyatındaki düşüşün dolar/TL kuruyla telafi edildiğine dikkat çekti. Gram altında büyük bir düşüş beklenmemeli.

SEÇİM DÖNEMİNDE ALTIN YATIRIMI

Ekonomist Mert Başaran da yatırımcılara seçim dönemine ilişkin önemli tavsiyelerde bulundu. Başaran, seçimden sonra altın yatırımlarının bir ay süreyle durdurulmasını öneriyor. Yatırımcıların bu dönemde altın alırken ve satarken daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

GRAM ALTIN 3 BİN 333 TL

Altının gram fiyatının büyük ihtimalle 3333 TL'ye çıkacağını belirten Başaran, cümlesini şöyle tamamladı:

"Şu an baktığımızda yüzde 40'lık getiri hala var. O yüzde 40'lık getiri de çok mümkün. Yani 3.333 TL olmaması için bir neden göremiyoruz."

İLGİLİ HABERLER

Özel sektör çalışanına bayramda ek ödeme müjdesi! Bunu bilmeyene 5 kuruş para yok

Özel sektör çalışanına bayramda ek ödeme müjdesi! Bunu bilmeyene 5 kuruş para yok

Bankalar parası olana memur maaşı veriyor! Ayda 30 bin TL trink hesaba yatıyor

Bankalar parası olana memur maaşı veriyor! Ayda 30 bin TL trink hesaba yatıyor

%0 faizle 800.000 TL taşıt kredisi! Sıfır araçlara sıfır faiz kampanyası başladı

%0 faizle 800.000 TL taşıt kredisi! Sıfır araçlara sıfır faiz kampanyası başladı

ŞOK 6.999 TL'ye akıllı TV, 7.399 TL'ye akıllı telefon getiriyor! 6 Nisan aktüel indirimi

ŞOK 6.999 TL'ye akıllı TV, 7.399 TL'ye akıllı telefon getiriyor! 6 Nisan aktüel indirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
2
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
3
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
4
Kaymakamlıklara dev personel alımı! KPSS şartı yok: Başvuru ekranı açıldı
5
Faturasında adı yazanlara 750 TL'lik talih kuşu kondu! 2-3-4 Nisan'da hesapta
6
4A 4B 4C emeklisine pazartesi salı sürprizi! 3 gün içinde hesaba yatırılacak
7
Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek

Bankalar parası olana memur maaşı veriyor! Ayda 30 bin TL trink hesaba yatıyor

Bayram çikolatasının en ucuzu BİM'de! Piyasadan yüzde 25 indirimli satış başladı

Gram altın 3.333 TL'yi o tarihte görecek! Gören duyanı kuyumcuya koşturan tahmin

Doğum yılınızın son rakamı kim olduğunuzu söylüyor! Öğrenenler dehşete düşecek

Ünlü ekonomist saat verip uyardı! Borsa'da hep aynı saatte bu oluyor!

ŞOK 6.999 TL'ye akıllı TV, 7.399 TL'ye akıllı telefon getiriyor! 6 Nisan aktüel indirimi

Beyaz saçları boyamaya son! Bu yöntemle beyaz saçlar kendi rengine dönecek

Özel sektör çalışanına bayramda ek ödeme müjdesi! Bunu bilmeyene 5 kuruş para yok

İstanbulkart bunu da yaptı! Ulaşım tamamen bedava oldu

En keyifli hayatı yaşayan 3 burç! Onlar nasıl mutlu olacağını iyi biliyor

%0 faizle 800.000 TL taşıt kredisi! Sıfır araçlara sıfır faiz kampanyası başladı

Resimdeki kadını sadece dedektif gibi gözleri olanlar bulabilir! 7 saniye süreniz var