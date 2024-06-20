Gram altında 1000 TL'lik füze patlıyor! İslam Memiş altın alıp satacakları uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son değerlendirmelerinde gram altın fiyatları ve piyasa beklentileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş'e göre, altın piyasasındaki son gelişmeler ve gelecek projeksiyonları dikkat çekici detaylar sunuyor.

Öncelikle, ons altın fiyatlarının 2 bin 280 ila 2 bin 380 dolar arasında dalgalanarak piyasaları etkilemeye devam ettiğini belirten Memiş, bu durumun gram altın fiyatları üzerinde de etkili olduğunu vurguladı. Gram altının şu anda 2 bin 410-2 bin 419 TL arasında işlem gördüğünü ve 2 bin 400 TL seviyesinin destek noktası olarak önem taşıdığını aktardı.

İslam Memiş'in dikkat çeken bir diğer değerlendirmesi ise yıl sonu beklentileri oldu. Ons altın için 2 bin 600 ila 3 bin dolar arasında, gram altın için ise 3 bin ila 3 bin 500 TL arasında bir fiyat hedefi öngördüğünü paylaştı. Bu beklentiler, küresel piyasa dinamiklerinin ve ekonomik göstergelerin altın fiyatları üzerindeki olası etkilerini yansıtıyor.





Diğer yandan, İslam Memiş, borsa ve döviz kurlarıyla ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu. Borsa İstanbul'un son dönemdeki performansını ve döviz kurlarındaki sabitlenmeyi detaylandırarak, yatırımcıların dikkat etmesi gereken seviyeler hakkında bilgi verdi.

İslam Memiş'in analizleri ve öngörüleri, altın yatırımcıları ve piyasa takipçileri için kritik bir rehber niteliğinde. Gram altın fiyatlarının gelecekteki seyri ve piyasadaki dalgalanmaları anlamak adına Memiş'in değerlendirmeleri önemli bir referans noktası olarak değerlendirilebilir.

NOT: BU HABER BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.