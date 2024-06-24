Gram altında büyük rekor geliyor! Altın borçlananlar şimdi eyvah diyecek

Uzman isim açıkladı! Bu tarihte gram altın rekor tazeleyecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GRAM ALTIN REKOR KIRACAK

Bayram tatili bittikten sonra piyasalar tekrar işlem yapmaya başladı. Dolar kuru uzun zamandır yatay devam eden seyrini kırdı ve 32 TL'den 33 TL'ye doğru yükselmeye başladı. ABD ekonomisiyle ilgili beklenen veriler olumsuz geldiği için FED tarafından faiz indirimi yapılma ihtimali de artmış oldu.





Aynı zamanda Merkez Bankaları altın alımlarının artması da altını artırıyor. Eski St. Louis Merkez Bankası Başkanı Jamer Bullarda ABD'nin para politikasında gevşeme hızının yavaş olacağını ama son enflasyon verilerinin Eylül ayı faiz indirim beklentilerinin arttığını söyledi. 19 Nisan tarihinde 2 bin 552 TL seviyesiyle rekor kıran gram altın güncel olarak 2 bin 503 TL seviyelerine kadar yükseldi. 2 bin 500 TL psikolojik seviye bu rakamlarla aşıldı.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.