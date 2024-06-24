Bist 100
10.767,85 0%
DOLAR
32,9 0,22%
EURO
35,34 0,54%
ALTIN
2.454,06 0,64%

Gram altında büyük rekor geliyor! Altın borçlananlar şimdi eyvah diyecek

Gram altınla ilgili korkutan tahminler! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 17:47
Gram altında büyük rekor geliyor! Altın borçlananlar şimdi eyvah diyecek

Uzman isim açıkladı! Bu tarihte gram altın rekor tazeleyecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GRAM ALTIN REKOR KIRACAK

Bayram tatili bittikten sonra piyasalar tekrar işlem yapmaya başladı. Dolar kuru uzun zamandır yatay devam eden seyrini kırdı ve 32 TL'den 33 TL'ye doğru yükselmeye başladı. ABD ekonomisiyle ilgili beklenen veriler olumsuz geldiği için FED tarafından faiz indirimi yapılma ihtimali de artmış oldu. 

gram altın rekor kırdı

Aynı zamanda Merkez Bankaları altın alımlarının artması da altını artırıyor. Eski St. Louis Merkez Bankası Başkanı Jamer Bullarda ABD'nin para politikasında gevşeme hızının yavaş olacağını ama son enflasyon verilerinin Eylül ayı faiz indirim beklentilerinin arttığını söyledi. 19 Nisan tarihinde 2 bin 552 TL seviyesiyle rekor kıran gram altın güncel olarak 2 bin 503 TL seviyelerine kadar yükseldi. 2 bin 500 TL psikolojik seviye bu rakamlarla aşıldı. 

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası az önce duyurdu! O kişilere 15.000 TL ödenecek: Biri de siz olabilirsiniz

Akaryakıt zammı emekli maaşını arttırdı! O oran arttı da arttı

3 kamu bankası bir oldu! 100.000 TL ihtiyaç kredisiyle tüm borçlar sıfırlanacak!

Bomba gibi EYT paketi geliyor! SGK girişi o yıllar olana emeklilik piyangosu çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Akaryakıt zammı emekli maaşını arttırdı! O oran arttı da arttı

Emekliler ve öğretmenler dev indirimi kaptı! 3 gün sonra büyük indirim tufanı başlıyor

Emekliler dikkat! Promosyon savaşları çılgınlaştı: Temmuz'da kazanan siz olacaksınız

Gram altında büyük rekor geliyor! Altın borçlananlar şimdi eyvah diyecek

O illerde TOKİ'den ucuz ev satışı! Aylık taksitleri sadece 9 bin 600 TL!

3 kamu bankası bir oldu! 100.000 TL ihtiyaç kredisiyle tüm borçlar sıfırlanacak!

Bankalardan promosyon atağı geldi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri yararlanacak

İş Bankası'ndan 7500 TL ödeme geliyor! Bunu yapan herkes alabilecek

Milyonlarca emekliye güzel haber geldi! Artık ücretsiz olacak

Ziraat Bankası az önce duyurdu! O kişilere 15.000 TL ödenecek: Biri de siz olabilirsiniz

Yemeklere atanlar başını taşlara vuracak! Meğer dünyanın en zehirli besini oymuş!

Bomba gibi EYT paketi geliyor! SGK girişi o yıllar olana emeklilik piyangosu çıktı