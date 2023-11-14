Gram altında olmaz denilen oluyor! Selçuk Geçer elinde altın olanları o tarih için uyardı

Ekonomist Selçuk Geçer, seçim sonrasında rekor kırma ihtimaline dair önemli bir tahminde bulundu. Ünlü ekonomist, YouTube platformu üzerinden takipçilere Bitcoin ve dolar üzerindeki artışlarla ilgili değerlendirmelerini sundu.

Geçer, Bitcoin'in düşük seviyelerde olduğu zaman alınmasına yönelik önerisini tekrar hatırlatırken, "Son 18 ayın zirvesine çıkan Bitcoin, 36 bin 000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bu noktalarda biraz dikkatli olmak gerekebilir; yani hafif bir satış baskısı olabilir. Ancak çok yoğun yüksek bir satış baskısı beklemiyorum. Bu, bir ralli başlangıcı da olabilir." dedi.





Dolar ile ilgili flaş tahminde bulunan Geçer, şu ifadeleri kullandı: "Peki bundan 3 ay sonra, 4 ay sonra dolar ne olur? Bana göre 60 lira olur. Özellikle seçimlerden sonra 60 liranın üzerinde bir dolar kuru göreceğiz. Hele ki bu seviyelerde tutarlarsa, yani 45'e çıkartmayı 30, 32 seviyelerinde tutarlarsa arkadaşlar, seçime kadar emin olun, iddia ediyorum en az 65 liralık dolar kuru göreceğiz."