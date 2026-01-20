GÜÇ-Gençliğin Üretim Çağı: Erzurum'da 3 Yılda 800 Bin Staj, 1 Milyon Öğrenci Hedefi

GÜÇ Programı Erzurum'da tanıtıldı; 3 yılda 3 milyon gence 445,1 milyar TL kaynak, 1 milyon üniversite öğrencisine ulaşma hedefi açıklandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:27
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:27
GÜÇ-Gençliğin Üretim Çağı: Erzurum'da program bilgilendirmesi yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, gençleri üretimin merkezine almayı hedefleyen GÜÇ-Gençliğin Üretim Çağı Programı kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya katılanlar

Toplantıya; Erzurum İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, İş ve Meslek Danışmanları Muammer Yerlikaya ve Ali Haydar Kolik, TOBB Erzurum KGK Başkanı M. Kübra Alioğulları, ETSO Meclis Üyesi ve TOBB GGK Erzurum Başkanı İsmail Suci, ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Çetinkaya ile TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın katıldı.

Programın amacı ve vurgu

Toplantıda, Türkiye’nin en büyük gücünün genç nüfusu olduğu vurgulanarak bu potansiyelin istihdama kazandırılmasının önemi ifade edildi. Genç İstihdam Hamlesi - GÜÇ Programı ile gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanmaları, becerilerinin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hâle getirilmesi ve nitelikli istihdama yönelmeleri hedefleniyor.

Hedefler ve kaynak dağılımı

Program kapsamında üç yılda mevcut kapasiteye ilave 800 bin genç stajla iş hayatına hazırlanacak ve staj desteği için 26,2 milyar TL kaynak ayrıldı.

Geleceğim Meslekte Programı ile her yıl 250 bin, 3 yılda 750 bin öğrenciye ulaşılacak.

İşe İlk Adım Programı kapsamında 2028’e kadar 215,8 milyar TL kaynakla 750 bin genç desteklenecek.

NEET İşgücü Uyum Programı (NIUP) ile 450 bin genç eğitim ve istihdamla yeniden buluşturulacak.

İŞKUR Gençlik Programı ile 1 milyon üniversite öğrencisi'ne ulaşılması hedefleniyor. Toplamda 3 milyon genç için 445,1 milyar TL kaynak ayrıldı.

Öğrenciler, haftada 1-3 gün esnek çalışma modeliyle yaklaşık 30 farklı alanda deneyim kazanacak; gelir elde ederken iş disiplini ve mesleki tecrübe edinecekler.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

