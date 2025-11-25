Gülsoy: Enflasyon Toplumsal Refahı Tehdit Ediyor — KTO'dan Nefes Kredisi Desteği

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy: Enflasyon Toplumsal Refahı Tehdit Ediyor

Toplantı ve küresel görünüm

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Kasım Ayı Meclis Toplantısı, KTO Meclis Salonu’nda Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gülsoy, küresel ekonominin uzun süredir görülmemiş düzeyde belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu belirterek; jeopolitik riskler, ticaret savaşları, ekonomik bloklaşmalar, enerji ve gıda arzı dalgalanmaları ile iklim değişikliğinin etkilerini vurguladı.

İş dünyasına yol gösteren uyarılar

Gülsoy, ABD’deki korumacı adımların tedarik zincirlerini şekillendirdiğini, Avrupa’da zayıf büyüme görünümünün sürdüğünü ve Çin’deki toparlanma gecikmesinin küresel talebi aşağı çektiğini söyledi. Bu koşullar altında işletmelerin maliyet yapılarını, üretim süreçlerini, yatırımlarını ve tedarik zincirlerini yeni ekonomik gerçekliklere göre yeniden şekillendirmesi gerektiğini ifade etti.

"Enflasyon sadece ekonomiyi değil, toplumsal refahı tehdit eden unsurların başında geliyor"

Başkan Gülsoy, enflasyonu sadece ekonomik dengeleri bozmakla kalmayıp toplumsal ahlak, refah ve gelir adaletini tehdit eden bir risk olarak nitelendirdi. Orta Vadeli Ekonomik Program kapsamında yürütülen politikaların takip edildiğini belirten Gülsoy, enflasyonla mücadeleyi tüm paydaşların sahiplenmesi gerektiğini vurguladı.

Para politikası ve reel sektör

Gülsoy, sıkı para politikasının üretim kesiminde maliyet oluşturduğunu, bu nedenle KOBİ’lerin finansmana erişiminin güçlendirilmesi ve faiz oranlarının makul seviyelere inmesinin önem taşıdığını söyledi. Para politikasının maliye politikaları, yatırım teşvikleri, finansmana erişim mekanizmaları ve yapısal reformlarla desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Merkez Bankası’nın politika faizinde iki aydır gözlenen düşüş eğiliminin iş dünyasında memnuniyet yarattığını kaydetti.

Enflasyon raporu ve beklentiler

Gülsoy, 7 Kasım tarihinde sunulan Enflasyon Raporu'nda 2025 yıl sonu enflasyon tahmin aralığının yüzde 25-29’dan yüzde 31-33’e yükseltilmesinin dikkat çektiğini, bu güncellemenin politika faizindeki gevşeme sürecini olumsuz etkilememesini temenni ettiklerini ifade etti.

Nefes Kredisi ve KOBİ desteği

Gülsoy, Kredi Garanti Fonu ve bankaların iş birliğiyle hayata geçirilen ikinci "Nefes Kredisi" paketinin genişletilmesini önemli bulduklarını belirterek, kredi hacminin 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarılmasının sahadaki ihtiyaçların doğru analiz edildiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Kayseri Ticaret Odası olarak hem ilk paketin devreye alınması hem de ikinci paketin genişletilmesi için girişimlerde bulunduklarını, TOBB Başkanı ve hemşehrileri M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ettiklerini aktardı.

Üretim, karamsarlık ve birlik çağrısı

Gülsoy, karamsarlığın üretimi ve ticareti zayıflattığını belirterek, iş dünyasının dijitalleşme, verimlilik ve planlı çalışma ekseninde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Kamu ve özel sektör el ele verildiğinde zorlukların aşılabileceğini söyledi: "Karamsar olan ne üretebilir ne de ticaret yapabilir."

İl düzeyinde girişim verileri

Toplantıda Gülsoy, 2025 yılı Kasım ayında kurulan firma sayısının 187, kapanan firma sayısının ise 81 olduğunu açıkladı.

Gülsoy, sözlerini Türkiye’nin güçlü üretim kapasitesi ve dinamik iş gücüyle enflasyonla mücadelede başarıya ulaşacağına dair güvenini yineleyerek tamamladı.

