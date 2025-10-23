İstanbul Orman İnovasyon Haftası: Döngüsel Biyoekonomi ve Akdeniz Ormanları

İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nın dördüncü gününde döngüsel biyoekonomi ve Akdeniz ormanlarının durumu ele alındı; UN Orman Forumu Başkanı İsmail Belen uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 15:07
İstanbul Orman İnovasyon Haftası: Döngüsel Biyoekonomi ve Akdeniz Ormanları

İstanbul Orman İnovasyon Haftası: Döngüsel Biyoekonomi ve Akdeniz Ormanları

Panellerde sürdürülebilirlik ve uyum gündemde

İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nın dördüncü gününde düzenlenen panellerde döngüsel biyoekonomi ve Akdeniz ormanlarındaki son durum ele alındı.

Birleşmiş Milletler Orman Forumu Başkanı İsmail Belen panelde şu çağrıyı yaptı: "Bütün ormancılara kurak alanlara elverişli ağaç türlerinin geliştirilmesi ve...

Etkinlikte sektör uzmanları, politika yapıcılar ve araştırmacılar arasında kapsamlı bilgi alışverişi sağlandı; tartışmaların odağında iklim değişikliğine uyum, orman yönetiminde yenilikçi uygulamalar ve kaynakların verimli kullanımı yer aldı.

Haber kaynağı: Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Orman Genel Müdürlüğü (OGM)...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temalı İstanbul Orman İnovasyon Haftası, kapsamında Birleşmiş Milletler Orman Forumu Başkanı İsmail Belen AA muhabirine konuştu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Orman Genel Müdürlüğü (OGM)...

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Orman İnovasyon Haftası: Döngüsel Biyoekonomi ve Akdeniz Ormanları
2
Bursa'da İki Gıda Fuarı Açıldı: Food Point ve 6. Turfood Horeca
3
ABD Hükümet Kapanması 23. Gün: Bütçe Anlaşmazlığı Sürüyor
4
Avrupa'da Saatlik İşçi Maliyeti Yükseldi: Lüksemburg Zirvede
5
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
6
Döngüsel Ekonomi Forumu İstanbul: Sanayi Döngüselliğin Motoru
7
Uraloğlu: Türkiye'nin ulaştırma gücü 300 milyar dolarla güçlendi

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde