İstanbul Orman İnovasyon Haftası: Döngüsel Biyoekonomi ve Akdeniz Ormanları

Panellerde sürdürülebilirlik ve uyum gündemde

İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nın dördüncü gününde düzenlenen panellerde döngüsel biyoekonomi ve Akdeniz ormanlarındaki son durum ele alındı.

Birleşmiş Milletler Orman Forumu Başkanı İsmail Belen panelde şu çağrıyı yaptı: "Bütün ormancılara kurak alanlara elverişli ağaç türlerinin geliştirilmesi ve...

Etkinlikte sektör uzmanları, politika yapıcılar ve araştırmacılar arasında kapsamlı bilgi alışverişi sağlandı; tartışmaların odağında iklim değişikliğine uyum, orman yönetiminde yenilikçi uygulamalar ve kaynakların verimli kullanımı yer aldı.

Haber kaynağı: Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temalı İstanbul Orman İnovasyon Haftası, kapsamında Birleşmiş Milletler Orman Forumu Başkanı İsmail Belen AA muhabirine konuştu.