Gümrük Tarife Cetveli'nde Mensucat Ürünlerine Yenilik

Gümrük Tarife Cetveli'nde Yenilikler

Türk Gümrük Tarife Cetveli, mensucat ürünleri ile ilgili fasıllarında önemli bir düzenleme sürecinden geçiyor.

Yeni Düzenlemeler ve Değişiklikler

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme, statistiki pozisyonlarında bazı mensucat türlerinin ithalatında uygulanacak vergi hadlerinin yeniden yapılandırılmasını içeriyor. Giyimlik Mensucat Türleri Ekleniyor

Yeni düzenleme ile "giyimlik" mensucat türleri, gümrük cetveline dahil edilirken, bazı eşyaların da bu cetvelden çıkarılması söz konusu olmuştur.

Ticaret Bakanlığı'nın Rolü

Bu kapsamda, ticaret alanındaki düzenlemeleri Ticaret Bakanı yürütme yetkisiyle uygulayacak.