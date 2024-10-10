DOLAR
34,2 0,06%
EURO
37,55 -0,26%
ALTIN
2.878,37 -0,32%
BITCOIN
2.089.804,36 -1,11%

Gümrük Tarife Cetveli'nde Mensucat Ürünlerine Yenilik

Türk Gümrük Tarife Cetveli, mensucat ürünleri için vergi düzenlemeleri ve sınıflandırmalarda değişiklik yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:13
Gümrük Tarife Cetveli'nde Mensucat Ürünlerine Yenilik

Gümrük Tarife Cetveli'nde Yenilikler

Türk Gümrük Tarife Cetveli, mensucat ürünleri ile ilgili fasıllarında önemli bir düzenleme sürecinden geçiyor.

Yeni Düzenlemeler ve Değişiklikler

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme, statistiki pozisyonlarında bazı mensucat türlerinin ithalatında uygulanacak vergi hadlerinin yeniden yapılandırılmasını içeriyor. Giyimlik Mensucat Türleri Ekleniyor

Yeni düzenleme ile "giyimlik" mensucat türleri, gümrük cetveline dahil edilirken, bazı eşyaların da bu cetvelden çıkarılması söz konusu olmuştur.

Ticaret Bakanlığı'nın Rolü

Bu kapsamda, ticaret alanındaki düzenlemeleri Ticaret Bakanı yürütme yetkisiyle uygulayacak.

İLGİLİ HABERLER

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Teknoloji Devleri Bakü’de İnovasyon Zirvesi Gerçekleştirdi
2
Gümrük Tarife Cetveli'nde Mensucat Ürünlerine Yenilik
3
Unilever, Rusya Varlıklarını Arnest Group'a Satışını Tamamladı
4
Türk Limanlarında Yük ve Konteyner Elleçleme Artışı
5
Trabzon Gümrük Müdürlüğü İle Gümrük İşlemleri Kolaylaşıyor
6
TCMB'nin TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif
7
Cisco, İş Gücünün Yüzde 7'sini Azaltacağını Açıkladı

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek