Gün Ortasında Piyasalarda Son Durum: Dolar ve BIST 100 Düşüşte

Piyasalarda Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasasında dolar, 35,1870 liradan, avro ise 36,5740 liradan işlem görüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 düşüşle 9.739,10 puana geriledi.

BIST 100'deki Gelişmeler

Dün 9.765,12 puandan kapanan BIST 100, güne 25,84 puan ve yüzde 0,26 artışla 9.790,96 puandan başladı. Ancak saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 26,03 puan ve yüzde 0,27’lik bir düşüşle 9.739,10 puana indi. Gün içinde, endeks en düşük 9.729,57 puanı ve en yüksek 9.814,92 puanı gördü.

Endeks ve Hisse Performansı

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,16, hizmetler endeksi yüzde 0,51, mali endeks yüzde 0,33 ve teknoloji endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 28’i değer kazanırken, 65’i değer kaybetti.

Günün en çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Pegasus Hava Taşımacılığı, Anadolu Efes ve Ereğli Demir Çelik ön plana çıktı.

Uluslararası Piyasalarda Durum

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0380, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 156,7 düzeyinde işlem görmekte. Ayrıca, altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 2.605 dolara yükseldi, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 düşüşle 71,8 dolardan işlem görüyor.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,58, bileşik getirisi de yüzde 43,50 seviyesinde gerçekleşti.