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Güncel Altın Fiyatları: Gram 2.580 Lira

Bugün altının gram fiyatı 2.580 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 4.310 lira, Cumhuriyet altını ise 17.175 liradan satılmakta.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:46
Güncel Altın Fiyatları: Gram 2.580 Lira

Altın Fiyatları Yükseliyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlangıç yaparak 2.580 lira seviyelerine ulaştı. Önceki gün, ons fiyatındaki düşüşle birlikte 2.564 lira seviyesinden kapanmıştı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Bugün çeyrek altın 4.310 lira ve Cumhuriyet altını 17.175 lira üzerinden işlem görmekte.

Ons Fiyatı ve Ekonomik Gelişmeler

Son günlerde altının ons fiyatı da düşüş eğiliminde. Önceki kapanışına göre 2.400 dolar seviyesinde seyrediyor. ABD'de devam eden ekonomik endişeler, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Yatırımcılar Ne Bekliyor?

Analistler, ABD'de açıklanan istihdam raporunun resesyon endişelerini artırdığına dikkat çekerek, bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin önemini vurguladılar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından yapılacak Enflasyon Raporu sunumunun da yatırımcıların ilgisini çekeceği öngörülüyor.

Teknik Analiz

Teknik açıdan, altının ons fiyatı için 2.450 dolar seviyesi direnç, 2.420 dolar seviyesi ise destek konumunda.

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