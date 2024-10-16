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Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurlarındaki son değişiklikler ve güncel alış-satış fiyatları.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 17:15
Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara

Döviz Kurlarındaki Güncel Durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz alış ve satış fiyatları, geçtiğimiz günle karşılaştırıldığında önemli değişiklikler göstermektedir. İşte detaylı bilgilere göz atabilirsiniz:

İstanbul Serbest Piyasası

Döviz CinsiAlış FiyatıSatış Fiyatı
ABD Doları34,239034,2400
Avro37,385037,3860
Sterlin44,830044,8410
İsviçre Frangı39,755039,7620

Ankara Serbest Piyasası

Döviz CinsiAlış FiyatıSatış Fiyatı
ABD Doları34,209034,2890
Avro37,345037,4250
Sterlin44,770044,9800

Yatırımcıların ve döviz ticaretiyle ilgilenenler için güncel fiyat takibi büyük önem taşıyor. Değişen kurlar yeni fırsatlar sunabilir.

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