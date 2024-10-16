Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara

Döviz Kurlarındaki Güncel Durum
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz alış ve satış fiyatları, geçtiğimiz günle karşılaştırıldığında önemli değişiklikler göstermektedir. İşte detaylı bilgilere göz atabilirsiniz:
İstanbul Serbest Piyasası
|Döviz Cinsi
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|34,2390
|34,2400
|Avro
|37,3850
|37,3860
|Sterlin
|44,8300
|44,8410
|İsviçre Frangı
|39,7550
|39,7620
Ankara Serbest Piyasası
|Döviz Cinsi
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|34,2090
|34,2890
|Avro
|37,3450
|37,4250
|Sterlin
|44,7700
|44,9800
Yatırımcıların ve döviz ticaretiyle ilgilenenler için güncel fiyat takibi büyük önem taşıyor. Değişen kurlar yeni fırsatlar sunabilir.