Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Piyasaları

Döviz Kurları Güncellemesi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alım satım yapılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, 31 Ekim 2023 tarihi itibarıyla güncellenmiştir. İşte ayrıntılı bilgiler:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı ABD Doları 33,87 33,93 Avro 37,64 37,73 Sterlin 44,12 44,32 İsviçre Frangı 39,48 39,76

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı ABD Doları 33,84 33,90 Avro 37,60 37,69 Sterlin 44,06 44,26

Bu veriler, piyasalardaki güncel durumu yansıtmaktadır. yatırımcılar için önemli bir referans olabilir.