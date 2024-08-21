Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Piyasaları

Döviz Kurları Güncellemesi
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alım satım yapılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, 31 Ekim 2023 tarihi itibarıyla güncellenmiştir. İşte ayrıntılı bilgiler:
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|33,87
|33,93
|Avro
|37,64
|37,73
|Sterlin
|44,12
|44,32
|İsviçre Frangı
|39,48
|39,76
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|33,84
|33,90
|Avro
|37,60
|37,69
|Sterlin
|44,06
|44,26
Bu veriler, piyasalardaki güncel durumu yansıtmaktadır. yatırımcılar için önemli bir referans olabilir.