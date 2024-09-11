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Güney Kore ile Türkiye Arasında Süper Hızlı Tren İşbirliği

Güney Kore, İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren Projesi için Türkiye'ye ilgi gösterdi. Ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:34
Güney Kore ile Türkiye Arasında Süper Hızlı Tren İşbirliği

Güney Kore'den İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren Projesine İlgi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de gerçekleştirilmekte olan İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, projelerin ayrıntılarını ve işbirliklerini Güney Koreli mevkidaşı Park Sang-Woo ile ele aldıklarını aktardı.

350 km/saat Hızla Seyahat

Uraloğlu, proje kapsamında Ankara-İstanbul arasında 350 kilometre/saat hızla seyahat edebilecek bir demir yolu hattı oluşturacaklarını duyurdu. Bakan, Güney Kore'nin projeye büyük bir ilgi gösterdiğini belirtti.

Altyapı Yatırımları Hız Kazanıyor

Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde, son 22 yıl içinde gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının toplamda 272 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, önümüzdeki 30 yıl içerisinde hem kara hem demir yollarına toplam 250 milyar dolar yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.

Uçuş Frekansları Artıyor

İki ülke arasındaki ulaşımı geliştirmek için Türk Hava Yolları ve Kore Havayolları şu an haftada toplam 19 uçuş gerçekleştiriyor. Uraloğlu, Seul'e yapılacak uçuşların artırılması ve Busan'a yeni seferlerin konulması konularında görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Ukrayna'nın Yeniden İnşasında İşbirliği

Ayrıca, Ukrayna'daki yeniden inşa çalışmalarına yönelik olarak Türkiye ile Kore arasında işbirliklerinin yapılabileceğini de dile getiren Uraloğlu, Türkiye'nin müteahhitlik sektöründeki güçlü konumuna vurgu yaptı.

Uraloğlu, Koreli mevkidaşına teşekkür ederek, önümüzdeki Uluslararası Yol Federasyonu Kongresi'ne davette bulundu ve Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Salih Murat Tamer ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı (GICC) 2024 dolayısıyla gerçekleştirdiği Güney Kore ziyareti kapsamında Kore Arazi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Park Sang-Woo (solda) ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı (GICC) 2024 dolayısıyla gerçekleştirdiği Güney Kore ziyareti kapsamında Kore Arazi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Park Sang-Woo (solda) ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı (GICC) 2024 dolayısıyla gerçekleştirdiği Güney Kore ziyareti kapsamında Kore Arazi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Park Sang-Woo (solda) ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı (GICC) 2024 dolayısıyla gerçekleştirdiği Güney Kore ziyareti kapsamında Kore Arazi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Park Sang-Woo (solda) ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı (GICC) 2024 dolayısıyla gerçekleştirdiği Güney Kore ziyareti kapsamında Kore Arazi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Park Sang-Woo (solda) ile görüştü.

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