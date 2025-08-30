Güney Kore Menşeli Yassı Çelik (Kalın Levha) İthalatına Kesin Dampinge Önlem

Güney Kore Menşeli Yassı Çelik İthalatına Kesin Dampinge Önlem

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazetede yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile, Güney Kore menşeli rulo halinde olmayan sıcak haddelenmiş yassı çelik (kalın levha) ürününe yönelik yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması sonucunda alınan karar resmiyet kazandı.

Soruşturma sonucu, söz konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi. Bu bulgular doğrultusunda, bu eşyanın ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

Uygulama Oranları

Alınan karara göre, önlem firmalara göre farklılık gösterecek şekilde, CIF bedelinin %4,34, %4,37 ve %9,40 oranlarında uygulanacak.

Karar, tebliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulamaya konulacak.