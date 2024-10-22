Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 895 bin 567 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, bu süreçte 884 bin 721 megavatsaat elektrik tüketildi.

TEİAŞ Verileri

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından paylaşılana göre, en yüksek elektrik tüketimi 19.00'da 42 bin 985 megavatsaat ile kaydedilirken, en düşük tüketim ise 05.00'te 27 bin 886 megavatsaat olarak belirlendi.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde en büyük paya sahip kaynak ithal kömür santralleri oldu ve bu kaynak toplam üretimin yüzde 24,8yüzde 17,3 ile rüzgar santralleri ve yüzde 12,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İthalat ve İhracat

Türkiye ayrıca, dün 13 bin 422 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 2 bin 409 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.