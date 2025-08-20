DOLAR
Günlük Elektrik Verileri: 1 milyon 154 bin 41 megavatsaat Üretim

Türkiye'de dün 1 milyon 154 bin 41 megavatsaat üretim, 1 milyon 135 bin 917 megavatsaat tüketim; zirve tüketim 53 bin 108 MWh oldu.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 10:28
Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 154 bin 41 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 135 bin 917 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik Tüketim Zirvesi ve Dip Seviyeler

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 108 megavatsaat ile 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 712 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Üretimde ilk sırada yüzde 25,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1 ile linyit santralleri izledi.

Elektrik Ticareti

Türkiye, dün 21 bin 570 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 493 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

