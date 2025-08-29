H-ÜFE Temmuzda Aylık %3,21, Yıllık %36,35 Arttı — TÜİK Verileri

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi temmuzda hızlandı

TÜİK, H-ÜFE verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %3,21, geçen yılın aynı ayına göre %36,35 artış gösterdi.

Ayrıca endeks, geçen yılın Aralık ayına göre %31,23 yükseldi ve 12 aylık ortalamalara göre artış %43,78 olarak kaydedildi.

Yıllık bazda sektörler bazında artışlar şu şekilde gerçekleşti: ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %31,89, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %37,41, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %41,00, gayrimenkul hizmetlerinde %48,65, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %36,11 ve idari ve destek hizmetlerinde %41,68 artış görüldü.

Bir önceki aya göre değişimler ise şu şekilde oldu: ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %2,97, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %5,20, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %0,26, gayrimenkul hizmetlerinde %10,91, idari ve destek hizmetlerinde %3,50 artış gerçekleşirken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,17 azalış kaydedildi.