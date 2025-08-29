DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,04 0,23%
ALTIN
4.515,03 -0,17%
BITCOIN
4.527.968,87 1,68%

H-ÜFE Temmuzda Aylık %3,21, Yıllık %36,35 Arttı — TÜİK Verileri

TÜİK verilerine göre H-ÜFE temmuzda aylık %3,21, yıllık %36,35 yükseldi; 12 aylık ortalama %43,78 oldu.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 10:16
H-ÜFE Temmuzda Aylık %3,21, Yıllık %36,35 Arttı — TÜİK Verileri

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi temmuzda hızlandı

TÜİK, H-ÜFE verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %3,21, geçen yılın aynı ayına göre %36,35 artış gösterdi.

Ayrıca endeks, geçen yılın Aralık ayına göre %31,23 yükseldi ve 12 aylık ortalamalara göre artış %43,78 olarak kaydedildi.

Yıllık bazda sektörler bazında artışlar şu şekilde gerçekleşti: ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %31,89, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %37,41, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %41,00, gayrimenkul hizmetlerinde %48,65, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %36,11 ve idari ve destek hizmetlerinde %41,68 artış görüldü.

Bir önceki aya göre değişimler ise şu şekilde oldu: ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %2,97, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %5,20, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %0,26, gayrimenkul hizmetlerinde %10,91, idari ve destek hizmetlerinde %3,50 artış gerçekleşirken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,17 azalış kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Google: Bir Yapay Zeka Sohbeti 9 Saniyelik TV Enerjisine Denk
2
Türkiye'de İnternet Kullanımında Tarihi Eşik: Hiç Kullanmayanlar %9,1'e Düştü (2025)
3
Güney Marmara ve Kuzey Ege'de Balıkçılar 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' Diyor
4
Filistin'in Tanınması Gazze Marine Doğal Gaz Projesi İçin Hukuki Zemin Sağlayabilir
5
Avrupa Borsaları Negatif: Almanya Enflasyon ve İşsizlik Verileri Takip Ediliyor
6
H-ÜFE Temmuzda Aylık %3,21, Yıllık %36,35 Arttı — TÜİK Verileri
7
EKK Toplantısı: Cevdet Yılmaz Başkanlığında 2026-2028 OVP Hazırlıkları

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı