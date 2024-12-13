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Habeck, Volkswagen'den Uygun Fiyatlı Elektrikli Araç Üretmesini Talep Etti

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Volkswagen'e uygun fiyatlı elektrikli araç üretmesi için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 14:35
Habeck, Volkswagen'den Uygun Fiyatlı Elektrikli Araç Üretmesini Talep Etti

Habeck'ten Volkswagen'e Kritik Çağrı

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkenin önde gelen otomobil üreticisi Volkswagen'den daha uygun fiyatlı elektrikli otomobiller üretmesini istedi. Habeck, "20 bin avroya bir elektrikli araba üretin. Adınız lüks araba değil, halk arabası (Volkswagen)," şeklinde vurgu yaptı.

Sanayi Zirvesinde Önemli Açıklamalar

Bu açıklamalar, Habeck'in Handelsblatt tarafından düzenlenen "Sanayi Zirvesi 2024" adlı konferansta yaptığı konuşmada dile getirildi. Habeck, Alman otomotiv sektöründe yaşanan zorluklara dikkat çekerek, "Otomotiv endüstrisinde pek çok şey bir araya geliyor; ancak özellikle Çin'in rekabeti bizi düşündürüyor," dedi.

Elektrikli Araç Talebinin Artması Bekleniyor

Habeck, Almanya'nın elektrikli otomobil pazarını canlandırmak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirtti. Kullanılmış ya da yeni elektrikli araç alırken sunulacak bin avroluk şarj kredisi ve düşük ile orta gelir grupları için vergi teşvikleri gibi unsurları sıraladı. Ayrıca, uygun fiyatlı elektrikli araçlara olan talebin artacağını da vurguladı.

Alman Otomotiv Sektöründe Tehlike Çanları

Son yıllarda otomotiv endüstrisindeki teknolojik gelişmelerin Çin ve ABD'den gelmesi, Avrupa kamuoyunu endişelendiriyor. Özellikle, Çinli üreticilerin artan rekabeti ve Volkswagen'in işten çıkarmaları ile fabrika kapatma planları, sektördeki tartışmaları yoğunlaştırdı. Hükümet, yüksek vergi oranları ve artan elektrik fiyatları nedeniyle otomotiv sektörünün rekabet gücünü kaybettiği görüşünde.

Alman otomotiv endüstrisinin zayıflığı, ekonominin büyüme hızını yavaşlatma riski taşıyor. Sektör, Almanya'da toplam katma değerin yüzde 5'ini oluşturarak, istihdamın yüzde 3'ünü sağlıyor. Geçtiğimiz yıl Alman otomobil üreticileri 272,6 milyar avro değerinde ihracat gerçekleştirdi ve bu, toplam ihracatın yüzde 17,3'üne denk geliyor.

İstihdamda Düşüş

Haziran 2024 itibarıyla, Alman otomotiv sektöründe tedarikçiler hariç yaklaşık 773 bin kişi istihdam edilirken, sektörün 2023'teki istihdamı yüzde 0,8 oranında azalmış durumda. Bu durum, sektörü, 952 bin çalışanı olan makine mühendisliğinin ardından iş gücü açısından en büyük ikinci sanayi sektörü konumuna taşıyor.

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