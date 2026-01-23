Habur Sınır Kapısı İhracatta Rekor: 3 milyar 400 milyon 227 bin 683 ABD doları

Habur Gümrük Kapısı, gümrükten 3 milyar 400 milyon 227 bin 683 ABD doları ihracata ulaşarak Şırnak ve bölge ekonomisine önemli katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:26
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:32
Şırnak-Silopi'den bölge ticaretine güçlü katkı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan ve Irak’a açılan Habur Gümrük Kapısı, gerçekleştirdiği ihracat hacmiyle dikkatleri üzerine çekti.

Gümrükten yapılan ihracat miktarı 3 milyar 400 milyon 227 bin 683 ABD dolarına ulaşarak hem Şırnak hem de bölge ekonomisine büyük katkı sağladı.

Stratejik konumu ve sınır ticaretindeki kilit rolüyle öne çıkan Habur Gümrük Kapısı, ulaşılan bu rakamla Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir merkez olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

İhracat rakamlarındaki artış, bölgedeki ticari hareketliliği güçlendirirken, istihdam ve lojistik sektörlerine de olumlu yansıdı. Yetkililer, Habur Gümrük Kapısının modern altyapısı, artan işlem kapasitesi ve etkin denetim mekanizmaları sayesinde ihracat işlemlerinin hızlı ve güvenli şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Elde edilen bu ihracat başarısının, önümüzdeki dönemde daha da artmasının beklendiği ifade edildi.

Habur Gümrük Kapısının yakaladığı bu ivmenin, sınır ticaretini canlandırarak Şırnak’ı bölgesel ticaretin önemli merkezlerinden biri haline getirdiği vurgulandı.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

