Muğla’da 112’ye asılsız ihbar cezası 18.823 TL’ye yükseldi

Muğla Valiliği, 112'yi gereksiz arayanlara uygulanan idari para cezalarının 2026 yeniden değerleme ile arttığını ve hatların meşgul edilmemesini istedi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:49
Valilikten 112 Tek Numara Projesi kapsamlı uyarı ve ceza açıklaması

Muğla Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 112 Tek Numara Projesi çerçevesinde, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere arayanlara ilişkin idari yaptırımlar konusunda açıklama yaptı.

Açıklamada, vatandaşların birden fazla acil numara yerine yalnızca 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarının, olayın niteliğine göre ilgili ekiplerin hızlı ve etkin şekilde sevk edilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Asılsız ve danışma amaçlı çağrılar ayıklanarak gerçekten acil yardıma ihtiyaç duyanlara öncelik verildiği ifade edildi.

Valiliğin hatırlatmasına göre, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42/A maddesi uyarınca; 112’yi meşgul etmek amacıyla arayanlara 1.500 TL, yapılan ihbarın asılsız olduğunun ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ise 15.000 TL idari para cezası uygulanıyor. Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde cezalar iki katına çıkıyor.

Muğla’da yapılan uygulamalarda, 112 hattına asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen 1 kişiye 15.000 TL, hattı gereksiz yere meşgul eden 17 kişiye kişi başı 1.500 TL olmak üzere toplam 40.500 TL idari para cezası uygulandığı, ayrıca 11 kişi hakkında idari para cezası işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Valilik, vatandaşların cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları adına 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere meşgul etmemeleri ve acil yardımın başka bir vatandaş için hayati önem taşıyabileceğini unutmamaları çağrısında bulundu.

Ayrıca; 2026 yılında Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 25,49 olarak belirlenmesi sonucu yapılan hesaplama ile idari para cezalarının güncellendiği belirtildi. Buna göre asılsız çağrı idari para cezası 1.882 TL, asılsız ihbar idari para cezası ise 18.823 TL olarak uygulanacak.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları