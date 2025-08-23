DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.720.486,87 1,11%

Haftanın En Çok Kazandıran Fonları: Ünlü Portföy %150,75 ile Zirvede

Bu hafta yatırım fonlarında Ünlü Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon yüzde 150,75 ile lider; emeklilik fonlarında Agesa Enerji öne çıktı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 11:01
Haftanın En Çok Kazandıran Fonları: Ünlü Portföy %150,75 ile Zirvede

Haftanın En Çok Kazandıran Fonları

Bu hafta yatırım ve emeklilik fonları arasında öne çıkanlar belli oldu. Ünlü Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon yatırım fonlarında liderliği alırken, emeklilik fonlarında Agesa Hayat Ve Emeklilik AŞ Enerji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ilk sıraya yükseldi.

Yatırım Fonları — Haftanın En Çok Kazandıran 10 Fon

ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON — Fon Fiyatı: 2,4807 — Getiri: 150,75%

PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 3,86726 — Getiri: 36,50%

PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 2,46720 — Getiri: 33,70%

PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 2,40398 — Getiri: 28,84%

INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON — Fon Fiyatı: 45,01580 — Getiri: 27,94%

PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 8,87931 — Getiri: 26,38%

ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,62475 — Getiri: 25,92%

MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,91131 — Getiri: 25,77%

PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 3,58490 — Getiri: 25,35%

PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 0,87626 — Getiri: 25,27%

Emeklilik Fonları — Haftanın En Çok Kazandıranlar

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,012893 — Getiri: 7,59%

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,832036 — Getiri: 5,07%

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,157967 — Getiri: 5,02%

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,645355 — Getiri: 4,69%

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,179298 — Getiri: 4,68%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,526754 — Getiri: 4,21%

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,148339 — Getiri: 3,95%

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,134708 — Getiri: 3,88%

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,462236 — Getiri: 3,78%

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,010195 — Getiri: 3,68%

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB'nin Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Güncel Liste
2
SGK bir bir tespit ediyor! e-Devlet'ten kontrol edin: Emekli maaşınız şak diye kesilebilir
3
Ev sahiplerinin 31 Mart'a kadar vakti var! Eğer o miktarın üzerindeyse...
4
Evi olmayanlara devletten 150 bin TL'lik hibe müjdesi! O şartı sağlayanlar hemen yararlanacak
5
ÇAYKUR'ta İkinci Sürgün Yaş Çay Alımları Tamamlandı
6
Antalya'da GES ile Tropikal Meyve Bahçesinde Enerji Maliyeti Azaldı
7
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 999 lira 99 kuruş

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi