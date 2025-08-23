Haftanın En Çok Kazandıran Fonları: Ünlü Portföy %150,75 ile Zirvede

Haftanın En Çok Kazandıran Fonları
Bu hafta yatırım ve emeklilik fonları arasında öne çıkanlar belli oldu. Ünlü Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon yatırım fonlarında liderliği alırken, emeklilik fonlarında Agesa Hayat Ve Emeklilik AŞ Enerji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ilk sıraya yükseldi.
Yatırım Fonları — Haftanın En Çok Kazandıran 10 Fon
ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON — Fon Fiyatı: 2,4807 — Getiri: 150,75%
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 3,86726 — Getiri: 36,50%
PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 2,46720 — Getiri: 33,70%
PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 2,40398 — Getiri: 28,84%
INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON — Fon Fiyatı: 45,01580 — Getiri: 27,94%
PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 8,87931 — Getiri: 26,38%
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,62475 — Getiri: 25,92%
MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,91131 — Getiri: 25,77%
PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 3,58490 — Getiri: 25,35%
PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 0,87626 — Getiri: 25,27%
Emeklilik Fonları — Haftanın En Çok Kazandıranlar
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,012893 — Getiri: 7,59%
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,832036 — Getiri: 5,07%
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,157967 — Getiri: 5,02%
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,645355 — Getiri: 4,69%
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,179298 — Getiri: 4,68%
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,526754 — Getiri: 4,21%
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,148339 — Getiri: 3,95%
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,134708 — Getiri: 3,88%
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,462236 — Getiri: 3,78%
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,010195 — Getiri: 3,68%
(Sürecek)