Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Haftanın Yatırım Fonu Kaybı
Son haftada, İstanbul Portföy GSB Serbest (Döviz) Özel Fon %48,92 oranında kayıp yaşamıştır.
En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Bu dönem içerisinde yatırım ve emeklilik fonları arasında, kaybettiren diğer fonların listesi ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
Yatırım Fonları
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|İstanbul Portföy GSB Serbest (Döviz) Özel Fon
|0,480065
|-48,92
|QİNVEST Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
|2,75502
|-42,25
|TRİVE Portföy Serbest Fon
|2,163567
|-29,90
|Allbatross Portföy Demir Serbest Fon
|0,586137
|-14,94
|Allbatross Portföy Aslan Serbest Fon
|0,542259
|-13,45
|Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fon
|4,278116
|-13,03
|Pardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
|3,2694
|-12,68
|Azimut Portföy İla Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon
|6,17842
|-12,46
|Pardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|0,519439
|-10,77
|Invio Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon
|1,683498
|-10,76
Emeklilik Fonları
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon
|1,240078
|-3,29
|NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon
|1,652272
|-3,26
|BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fon
|0,209328
|-2,85
|HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oyak Portföy Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon
|0,745335
|-2,79
|Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fon
|0,417357
|-2,65
|Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fon
|0,181605
|-2,61
|Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fon
|0,673243
|-2,60
|Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon
|1,255621
|-2,58
|Agenta Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon
|0,837925
|-2,49
|QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Birinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon
|1,026916
|-2,47