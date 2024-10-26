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Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Bu hafta en büyük kaybı yaşayan yatırım fonları belli oldu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 11:09
Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Haftanın Yatırım Fonu Kaybı

Son haftada, İstanbul Portföy GSB Serbest (Döviz) Özel Fon %48,92 oranında kayıp yaşamıştır.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Bu dönem içerisinde yatırım ve emeklilik fonları arasında, kaybettiren diğer fonların listesi ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

Yatırım Fonları

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
İstanbul Portföy GSB Serbest (Döviz) Özel Fon0,480065-48,92
QİNVEST Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon2,75502-42,25
TRİVE Portföy Serbest Fon2,163567-29,90
Allbatross Portföy Demir Serbest Fon0,586137-14,94
Allbatross Portföy Aslan Serbest Fon0,542259-13,45
Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fon4,278116-13,03
Pardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon3,2694-12,68
Azimut Portföy İla Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon6,17842-12,46
Pardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon0,519439-10,77
Invio Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon1,683498-10,76

Emeklilik Fonları

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon1,240078-3,29
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon1,652272-3,26
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fon0,209328-2,85
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oyak Portföy Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon0,745335-2,79
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fon0,417357-2,65
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fon0,181605-2,61
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fon0,673243-2,60
Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon1,255621-2,58
Agenta Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon0,837925-2,49
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Birinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon1,026916-2,47

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