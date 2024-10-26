Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Haftanın Yatırım Fonu Kaybı

Son haftada, İstanbul Portföy GSB Serbest (Döviz) Özel Fon %48,92 oranında kayıp yaşamıştır.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Bu dönem içerisinde yatırım ve emeklilik fonları arasında, kaybettiren diğer fonların listesi ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

Yatırım Fonları

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) İstanbul Portföy GSB Serbest (Döviz) Özel Fon 0,480065 -48,92 QİNVEST Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon 2,75502 -42,25 TRİVE Portföy Serbest Fon 2,163567 -29,90 Allbatross Portföy Demir Serbest Fon 0,586137 -14,94 Allbatross Portföy Aslan Serbest Fon 0,542259 -13,45 Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fon 4,278116 -13,03 Pardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon 3,2694 -12,68 Azimut Portföy İla Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon 6,17842 -12,46 Pardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 0,519439 -10,77 Invio Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon 1,683498 -10,76

Emeklilik Fonları