Halkbank yine yaptı yapacağını! 36 ay tamam diyen geri ödemesiz para yağmuruna tutulacak

Bu yıl bankalar emekliler için sürekli olarak promosyon kampanyaları düzenliyorlar. Halkbankası da bu bankaların başında geliyor. Emeklinin yüzünü güldürecek güzel haberi Halkbank duyurdu. Detaylar haberimizde…







EMEKLİ MAAŞINI GETİREN PARAYI KAPTI! HALKBANK'TAN YENİ KAMPANYA GÜNDEM OLDU! DİĞER BANKALARDAN FAZLA ÖDEYECEK

Halkbank emeklileri sevindirecek bir kampanya hazırladı. Emekli maaşını Halkbank'a aktaran ve üç yıl boyunca maaşını Halkbank'tan alan emeklilere yönelik promosyon, 4A, 4B ve 4C sınıfı emeklilere çifte fayda sağlıyor. 25.000 TL'ye varan düşük faizli kredi seçeneklerinin yanı sıra maaş rehinli emeklilere 3.000 TL ile 5.000 TL arasında finansman da sağlanacak. Bu kampanya, emeklilere maddi destek sağlamanın ötesine geçerek Halkbank ile uzun vadeli mali iş birliğinin kapısını aralıyor.

Halkbank'ın yeni kampanyası kapsamında 4A, 4B ve 4C sınıfı emekliler, üç yıl süreyle maaşlarını Halkbank'a yatırmaları halinde 25 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi imkanından yararlanabilecek. Düşük faizli emeklilik kredisinden yararlanmak isteyen emekliler, Halkbank şubesinden veya dijital bankacılık hizmetinden kolaylıkla başvuru yapabilirler. Bu kampanya özellikle emeklilere yönelik olup onların maddi ihtiyaçlarına somut çözümler sunmayı amaçlamaktadır.

Yeni kampanyada 25.000 TL'den 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredileri yer alıyor. Başvurunuz bu limitler dahilinde onaylanacak, ancak aynı zamanda 3 ay gecikmeli olarak 36 ay yardımdan da yararlanacaksınız. Bu sayede emeklilere ödeme planlarını daha esnek oluşturma fırsatı sunuluyor.

Halkbank'ın emeklilere özel kampanyaları sadece düşük faizli kredi seçenekleriyle sınırlı değil. Aynı zamanda emekli maaşını Halkbank'a devrederek üç yıl süreyle Halkbank'tan maaş alan emeklilere de 3 bin ila 5 bin lira arasında destek sağlanacak. Bu destek emekliler için ek maddi katkı anlamına geliyor ve Halkbank ile maaş sözleşmesini daha cazip hale getiriyor.