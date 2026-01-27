Hamarat Eller Pazarı Burhaniye'de Kadınlara Gelir Sağlıyor

Burhaniye'de 15 yıldır kurulan Hamarat Eller Pazarı, pazartesi günleri 8 Eylül Stadı yanında yaklaşık 30 kadına ek gelir sağlıyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:54
Hamarat Eller Pazarı Burhaniye'de Kadınlara Gelir Sağlıyor

Hamarat Eller Pazarı Burhaniye'de Kadınlara Gelir Sağlıyor

Pazar, ürün çeşitliliği ve kuruluş

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 15 yıl önce kurulan Kadın Platformu Hamarat Eller Pazarı, kadınların iş sahibi olmasında önemli rol oynuyor. 8 Eylül Stadı yanında pazartesi günleri kurulan pazarda; gözleme, ev ekmeği ve tarhanadan, takı ve örgü işlerine kadar yüzlerce ürün satışa sunuluyor.

Stand açan yaklaşık 30 kadın, burada elde ettikleri gelirle evlerine ekmek götürmenin mutluluğunu yaşıyor. Pazarda sergilenen rengarenk örgüler, oyalar ile ev yapımı yiyecekler yoğun ilgi görüyor.

Kadınların anlatımları

Kadınlar her hafta hazırladıkları ürünleri satıyor; kimisi askerdeki oğluna harçlık gönderdiğini, kimisi de emekli kocasına destek olduğunu belirtiyor. Katılımcılar, kendilerine bu imkânı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Hanife Eralp 10 yıldır pazara geldiğini belirterek: "Yaklaşık 10 seneden fazladır burada çalışıyorum. Emekliyim İstanbul’dan geldim. Evimiz kira. Kiraya katkı olsun diye çalışıyorum. Kendi emeklerimizi satıyoruz. Örme yapıyoruz. Patikler yapıyoruz. Büyük Yörük oyaları yapıyorum" dedi.

Ayşen Ay ise şunları söyledi: "Biz burada Hamarat Eller Kadın Platformu Pazarında 15-16 yıldır ürünlerimizi satıyoruz. İnsanlar buradan para kazanıyor. Evlerine ekmek götürüyorlar. Yaz kış demeyip geliyorlar. Havanın soğuk ya da sıcak olması onlar için fark etmiyor. Geliyorlar, burada emeklerinin karşılığını almak için 3-5 kuruş para kazanmak için uğraşıyorlar. Sizlerde lütfen pazarımızı ziyaret edin. Arkadaşlarımızın emeğini saygıyla minnetle burada 3-5 kuruş para kazanmalarını sağlayın. Hepinizi Hamarat Eller Kadın Platformu Pazarına bekliyoruz".

Selma Hanım Terzi de platformun amaçlarını anlatarak: "Kadın Platformundayız. El emeği ile 3-5 kuruş para kazanmak, ekonomik olarak yardım olsun diye yapıyoruz. Hem halka hizmet olsun, hem de biz faydalanalım diye elişleri yapıyoruz. Herkesi bekliyoruz. İhtiyacı olan kadınları, evde oturan kadınları her zaman bekleriz" dedi.

Hamarat Eller Pazarı, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de kadınların sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımını destekliyor.

HAMARAT ELLER PAZARI

HAMARAT ELLER PAZARI

HAMARAT ELLER PAZARI

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Ömer Bolat: Mobilya İhracatı 2024'te 4,6 Milyar Dolar'a Ulaştı
2
OEDAŞ, CDP'den 'B' Notu ile İklimde Yönetim Seviyesinde
3
Buldan'da Soğuk Havada Doğan Kuzular Üreticiyi Güldürdü
4
Samsun'da 100 Arıcıya Ana Arı ve Arı Sütü Üretim Seti Desteği
5
Beta Enerji, Toprak Razgatlıoğlu ile 'Güç Birliği'ni Yeniledi
6
EGİAD'dan 2026 Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Semineri
7
Kırşehir'de Çiftçiler Yağış Bekliyor: Ziraat Odası Uyardı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları