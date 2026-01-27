Hamarat Eller Pazarı Burhaniye'de Kadınlara Gelir Sağlıyor

Pazar, ürün çeşitliliği ve kuruluş

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 15 yıl önce kurulan Kadın Platformu Hamarat Eller Pazarı, kadınların iş sahibi olmasında önemli rol oynuyor. 8 Eylül Stadı yanında pazartesi günleri kurulan pazarda; gözleme, ev ekmeği ve tarhanadan, takı ve örgü işlerine kadar yüzlerce ürün satışa sunuluyor.

Stand açan yaklaşık 30 kadın, burada elde ettikleri gelirle evlerine ekmek götürmenin mutluluğunu yaşıyor. Pazarda sergilenen rengarenk örgüler, oyalar ile ev yapımı yiyecekler yoğun ilgi görüyor.

Kadınların anlatımları

Kadınlar her hafta hazırladıkları ürünleri satıyor; kimisi askerdeki oğluna harçlık gönderdiğini, kimisi de emekli kocasına destek olduğunu belirtiyor. Katılımcılar, kendilerine bu imkânı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Hanife Eralp 10 yıldır pazara geldiğini belirterek: "Yaklaşık 10 seneden fazladır burada çalışıyorum. Emekliyim İstanbul’dan geldim. Evimiz kira. Kiraya katkı olsun diye çalışıyorum. Kendi emeklerimizi satıyoruz. Örme yapıyoruz. Patikler yapıyoruz. Büyük Yörük oyaları yapıyorum" dedi.

Ayşen Ay ise şunları söyledi: "Biz burada Hamarat Eller Kadın Platformu Pazarında 15-16 yıldır ürünlerimizi satıyoruz. İnsanlar buradan para kazanıyor. Evlerine ekmek götürüyorlar. Yaz kış demeyip geliyorlar. Havanın soğuk ya da sıcak olması onlar için fark etmiyor. Geliyorlar, burada emeklerinin karşılığını almak için 3-5 kuruş para kazanmak için uğraşıyorlar. Sizlerde lütfen pazarımızı ziyaret edin. Arkadaşlarımızın emeğini saygıyla minnetle burada 3-5 kuruş para kazanmalarını sağlayın. Hepinizi Hamarat Eller Kadın Platformu Pazarına bekliyoruz".

Selma Hanım Terzi de platformun amaçlarını anlatarak: "Kadın Platformundayız. El emeği ile 3-5 kuruş para kazanmak, ekonomik olarak yardım olsun diye yapıyoruz. Hem halka hizmet olsun, hem de biz faydalanalım diye elişleri yapıyoruz. Herkesi bekliyoruz. İhtiyacı olan kadınları, evde oturan kadınları her zaman bekleriz" dedi.

Hamarat Eller Pazarı, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de kadınların sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımını destekliyor.

HAMARAT ELLER PAZARI