Hatay'da Çiftçi Marulu Satamayınca Bedava Dağıttı

Hatay Dörtyol'da çiftçi Sait Yılmaz, marul toplama maliyeti satış fiyatını aşınca 17 dönümlük ürününü halka bedava dağıttı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:43
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:08
Dörtyol Kuzuculu'da 17 dönümlük marul tarlasından ücretsiz dağıtım

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Sait Yılmaz, marulun satış fiyatının toplama maliyetini karşılamaması üzerine ürününü halka bedava dağıttı.

17 dönümlük arazisine ektiği marulun bir kısmını satan Yılmaz, üretim ve işçilik maliyetlerinin fiyatı aştığını belirleyip kalan ürünleri dağıtma kararı aldı.

Çuvallarla tarlaya gelen vatandaşlar, onlarca marulu hayvanlarına yem yapmak için topladı. Dağıtılan marullar gün içinde tükendi.

Sait Yılmaz olayla ilgili, "17 dönüm marul ektik. Para etmedi ve şu anda bedava dağıtıyoruz" dedi.

Mehmet Demir ise, "Marul tarlasında marulları böyle bedava topluyoruz. Tavuklara vereceğiz" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

