Hatay'da Mandalina Bolluğu: Bahçeler Turuncuya Döndü, Çiftçi 'Bedavaya Gelin' Diyor

Hatay'da Mandalina Bolluğu: Bahçeler Turuncuya Döndü

Çiftçiler ürünleri ücretsiz dağıtmaya çağırıyor

Türkiye’nin verimli topraklarına sahip Hatay’da bu yıl mandalinada rekolte artışı yaşandı. Ağaç dallarının taşıyamayacağı kadar verimli olan ürün, etkili fırtına ve yağışların ardından ağaçtan dökülmeye başladı ve bahçelerde toprak turuncuya döndü.

Artan üretim karşısında alıcı bulamayan üreticiler, ürünün ağaçta çürümeye başladığını bildiriyor. Çiftçiler, ürün toplanmazsa hem mevcut ürünün ziyan olacağı hem de önümüzdeki yıl verimde düşüş yaşanacağı uyarısında bulunuyor.

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı konuyla ilgili olarak, "Rekoltemiz de çok iyi oldu ama mandalinamızı satamıyoruz, satamadığımız ve ihracat edemediğimiz için mandalina dalında kaldı" dedi. Kamacı, "Önümüzdeki sezona hazırlık yapmak adına mandalinayı ne olursa olsun hasat yapmalıyız" ifadesini kullandı.

Kamacı ayrıca, "Mandalina ağaçta kalırsa önümüzdeki yıl da verimde düşüklük yaşanır, bu yüzden bir şekilde hasat edilmesi gerekir" diye ekledi ve çiftçilerin "mandalina ağaçta kalmasın" diye mallarını ücretsiz vermeye razı geldiğini belirtti.

10 dönümlük arazisindeki mandalinayı hasat edemediğini söyleyen Selim Paşa, vatandaşları bedava mandalina toplamaya davet ederek, "Mandalina bu yıl çok bereketli oldu. Burası 10 dönümlük bir bahçe ama durum iyi değil. Hasat yok, hasat yere döküldü. Kimse istemediği için hasat yapamıyoruz. İnsanlar gelip istediği kadar alabilir" diye konuştu.

Üreticiler, ağaçlardan toplanmayan ürünlerin çürümesini önlemek, ağaçların bakımını ve budamasını yapmak için yerel ve ulusal düzeyde çözüm bekliyor.

