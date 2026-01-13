Bursa’da Otomotiv İşçileri Eylemi Sürüyor — MESS Zam Teklifini Güncelledi

Bursa’da otomotiv işçileri eylemi sürüyor

Tofaş ve Bosch başta olmak üzere Bursa’daki otomotiv ve yan sanayi fabrikalarında maaş eylemleri devam ediyor. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonrası taraflar yeniden bir araya geldi.

MESS’in güncel teklifi ve kapsamı

MESS, 1 Eylül 2025 tarihinden geçerli olmak üzere ilk 6 aylık zam teklifini yüzde 10,50 olarak güncelledi; seyyanen artış teklifini ise 17,30 TL olarak korudu. Yapılan hesaplamaya göre bu teklifin toplam karşılığı yüzde 18 olarak ifade edildi.

Sendika, sözleşmenin diğer 6 aylık dönemleri için TÜFE oranında artış önerisinde bulunulmasını ve sosyal yardımlarda yıllık yüzde 32,95 artış teklifinin korunmasını bildirdi. İkinci yıl için de TÜFE oranında artış önerildi.

İşveren talepleri ve sendika tepkisi

İşveren tarafı, sözleşmenin 3 yıllık yapılması, ikramiyelerin kesinti yapılarak ödenmesi, denkleştirme ve telafi uygulamalarının sözleşmeye eklenmesi ile deneme süresinin 4 aya çıkarılması taleplerini masada tutmaya devam etti. Ayrıca 5 gün ve üzeri raporlarda ücretin tamamının işverence ödenmesi hükmünün kaldırılması ve tamamlayıcı sağlık sigortasının mevcut haliyle uygulanamayacağı yönündeki talepler geri çekilmedi.

Sendika heyeti ise yapılan zam teklifini yetersiz bulduğunu, kazanılmış hakları geriye götürecek işveren taleplerinin kabul edilemeyeceğini belirterek görüşmeyi sonlandırdı. Sendika, teklifin yetersiz olduğunu vurguladı ve eylemlerin sürdüğü bildirildi.

İşçilerin tavrı

Otomotiv sektöründe çalışanlar, üretim yaptıkları tesislerde eylemlerini ve ekmek mücadelesini sürdürüyor. İşçiler, hak ettikleri zammı alana kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade ettiler.

MESS, 1 EYLÜL 2025’TEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLK 6 AY İÇİN ZAM TEKLİFİNİ YÜZDE 10,50’YE YÜKSELTİRKEN, SEYYANEN 17,30 TL TEKLİFİNİ KORUDU. SENDİKA, TEKLİFİN YETERSİZ OLDUĞUNU BELİRTEREK GÖRÜŞMEYİ SONLANDIRDI, EYLEMLER SÜRÜYOR.